Ждать ли осадки и заморозки: погода в Украине на 23 октября
В четверг, 23 октября, в Украине осадков не ожидается. Однако кое-где будет моросить небольшой дождь.
Какой будет погода в Украине 23 октября?
В Украине 23 октября осадков не ожидается. Однако, как указывают синоптики, только в большинстве северных областей ночью местами будет моросить небольшой дождь.
Воздушные потоки будут двигаться с юго-восточного направления, со скоростью 7 – 12 метров в секунду, однако днем в Карпатах местами порывы 15 – 20 метров в секунду.
Ночью ожидается 3 – 8 градусов тепла, днем в пределах +11 – +16 градусов; в восточных областях ночью 1 – 6 градусов тепла, заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0 – 3 градуса, в дневные часы 8 – 13 градусов тепла.
Какой будет погода в областных центрах?
- Киев +14...+16;
- Ужгород +10...+12;
- Львов +14...+16;
- Ивано-Франковск +13...+15;
- Тернополь +13...+15;
- Черновцы +14...+16;
- Хмельницкий +13...+15;
- Луцк +13...+15;
- Ровно +13...+15;
- Житомир +13...+15;
- Винница +13...+15;
- Одесса +15...+17;
- Николаев +14...+16;
- Херсон +14...+16;
- Симферополь +15...+17;
- Кропивницкий +14...+16;
- Черкассы +13...+15;
- Чернигов +11...+13;
- Сумы +10...+12;
- Полтава +13...+15;
- Днепр +13...+15;
- Запорожье +13...+15;
- Донецк +13...+15;
- Луганск +10...+12;
- Харьков +10...+12.
Как изменится погода в Украине в течение недели
Представительница Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии 24 Каналу отметила, что с 22 октября Украину накроют ощутимо теплые потоки с южных направлений. Ночь еще будет оставаться холодной, а днем можно рассчитывать на умеренное тепло.
В четверг, 23 октября, в северных ожидается небольшой дождь. Однако в целом по стране преимущественно без осадков.
В пятницу, 24 октября, в Украине пройдут умеренные дожди кроме Востока и Северо-Востока. По ее словам, в Карпатах могут быть значительные дожди.