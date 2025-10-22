Ждать ли осадки и заморозки: погода в Украине на 23 октября

В четверг, 23 октября, в Украине осадков не ожидается. Однако кое-где будет моросить небольшой дождь.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Заморозки до -3: где и когда в Украине снова готовиться к похолоданию

Какой будет погода в Украине 23 октября?

В Украине 23 октября осадков не ожидается. Однако, как указывают синоптики, только в большинстве северных областей ночью местами будет моросить небольшой дождь.

Воздушные потоки будут двигаться с юго-восточного направления, со скоростью 7 – 12 метров в секунду, однако днем в Карпатах местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Ночью ожидается 3 – 8 градусов тепла, днем в пределах +11 – +16 градусов; в восточных областях ночью 1 – 6 градусов тепла, заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0 – 3 градуса, в дневные часы 8 – 13 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах?

Киев +14...+16;

Ужгород +10...+12;

Львов +14...+16;

Ивано-Франковск +13...+15;

Тернополь +13...+15;

Черновцы +14...+16;

Хмельницкий +13...+15;

Луцк +13...+15;

Ровно +13...+15;

Житомир +13...+15;

Винница +13...+15;

Одесса +15...+17;

Николаев +14...+16;

Херсон +14...+16;

Симферополь +15...+17;

Кропивницкий +14...+16;

Черкассы +13...+15;

Чернигов +11...+13;

Сумы +10...+12;

Полтава +13...+15;

Днепр +13...+15;

Запорожье +13...+15;

Донецк +13...+15;

Луганск +10...+12;

Харьков +10...+12.



Погода в Украине на 23 октября / Карта Укргидрометцентра

Как изменится погода в Украине в течение недели