22 октября, 16:16
Ждать ли осадки и заморозки: погода в Украине на 23 октября

Ирина Марцияш

В четверг, 23 октября, в Украине осадков не ожидается. Однако кое-где будет моросить небольшой дождь.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине 23 октября?

В Украине 23 октября осадков не ожидается. Однако, как указывают синоптики, только в большинстве северных областей ночью местами будет моросить небольшой дождь.

Воздушные потоки будут двигаться с юго-восточного направления, со скоростью 7 – 12 метров в секунду, однако днем в Карпатах местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Ночью ожидается 3 – 8 градусов тепла, днем в пределах +11 – +16 градусов; в восточных областях ночью 1 – 6 градусов тепла, заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0 – 3 градуса, в дневные часы 8 – 13 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах?

  • Киев +14...+16;
  • Ужгород +10...+12;
  • Львов +14...+16;
  • Ивано-Франковск +13...+15;
  • Тернополь +13...+15;
  • Черновцы +14...+16;
  • Хмельницкий +13...+15;
  • Луцк +13...+15;
  • Ровно +13...+15;
  • Житомир +13...+15;
  • Винница +13...+15;
  • Одесса +15...+17;
  • Николаев +14...+16;
  • Херсон +14...+16;
  • Симферополь +15...+17;
  • Кропивницкий +14...+16;
  • Черкассы +13...+15;
  • Чернигов +11...+13;
  • Сумы +10...+12;
  • Полтава +13...+15;
  • Днепр +13...+15;
  • Запорожье +13...+15;
  • Донецк +13...+15;
  • Луганск +10...+12;
  • Харьков +10...+12.


Погода в Украине на 23 октября / Карта Укргидрометцентра

Как изменится погода в Украине в течение недели

  • Представительница Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии 24 Каналу отметила, что с 22 октября Украину накроют ощутимо теплые потоки с южных направлений. Ночь еще будет оставаться холодной, а днем можно рассчитывать на умеренное тепло.

  • В четверг, 23 октября, в северных ожидается небольшой дождь. Однако в целом по стране преимущественно без осадков.

  • В пятницу, 24 октября, в Украине пройдут умеренные дожди кроме Востока и Северо-Востока. По ее словам, в Карпатах могут быть значительные дожди.