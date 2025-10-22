Укр Рус
24 Канал Новини України Чи чекати опади і заморозки: погода в Україні на 23 жовтня
22 жовтня, 16:16
Чи чекати опади і заморозки: погода в Україні на 23 жовтня

Ірина Марціяш

В четвер, 23 жовтня, в Україні опадів не очікується. Однак подекуди буде накрапати невеликий дощ.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 23 жовтня?

В Україні 23 жовтня опадів не очікується. Проте, як вказують синоптики, лише у більшості північних областей вночі місцями накрапатиме невеликий дощ. 

Повітряні потоки рухатимуться з південно-східного напрямку, зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду, однак вдень в Карпатах подекуди пориви 15 – 20 метрів за секунду. 

Вночі очікується 3 – 8 градусів тепла, вдень в межах +11 – +16 градусів; у східних областях вночі 1 – 6 градусів тепла, заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі 0 – 3 градуси, в денні години 8 – 13 градуси тепла.

Якою буде погода в обласних центрах?

  • Київ +14...+16;
  • Ужгород +10...+12;
  • Львів +14...+16;
  • Івано-Франківськ +13...+15;
  • Тернопіль +13...+15;
  • Чернівці +14...+16;
  • Хмельницький +13...+15;
  • Луцьк +13...+15;
  • Рівне +13...+15;
  • Житомир +13...+15;
  • Вінниця +13...+15;
  • Одеса +15...+17;
  • Миколаїв +14...+16;
  • Херсон +14...+16;
  • Сімферополь +15...+17;
  • Кропивницький +14...+16;
  • Черкаси +13...+15;
  • Чернігів +11...+13;
  • Суми +10...+12;
  • Полтава +13...+15;
  • Дніпро +13...+15;
  • Запоріжжя +13...+15;
  • Донецьк +13...+15;
  • Луганськ +10...+12;
  • Харків +10...+12.


Погода в Україні на 23 жовтня / Карта Укргідрометцентру 

Як зміниться погода в Україні протягом тижня

  • Представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в коментарі 24 Каналу зазначила, що з 22 жовтня Україну накриють відчутно теплі потоки з південних напрямків. Ніч ще залишатиметься холодною, а вдень можна розраховувати на помірне тепло.

  • В четвер, 23 жовтня, в північних очікується невеликий дощ. Проте загалом у країні переважно без опадів. 

  • В п'ятницю, 24 жовтня, в Україні пройдуть помірні дощі крім Сходу та Північного Сходу. За її словами, в Карпатах можуть бути значні дощі.