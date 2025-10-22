Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода в Україні 23 жовтня?
В Україні 23 жовтня опадів не очікується. Проте, як вказують синоптики, лише у більшості північних областей вночі місцями накрапатиме невеликий дощ.
Повітряні потоки рухатимуться з південно-східного напрямку, зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду, однак вдень в Карпатах подекуди пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Вночі очікується 3 – 8 градусів тепла, вдень в межах +11 – +16 градусів; у східних областях вночі 1 – 6 градусів тепла, заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі 0 – 3 градуси, в денні години 8 – 13 градуси тепла.
Якою буде погода в обласних центрах?
- Київ +14...+16;
- Ужгород +10...+12;
- Львів +14...+16;
- Івано-Франківськ +13...+15;
- Тернопіль +13...+15;
- Чернівці +14...+16;
- Хмельницький +13...+15;
- Луцьк +13...+15;
- Рівне +13...+15;
- Житомир +13...+15;
- Вінниця +13...+15;
- Одеса +15...+17;
- Миколаїв +14...+16;
- Херсон +14...+16;
- Сімферополь +15...+17;
- Кропивницький +14...+16;
- Черкаси +13...+15;
- Чернігів +11...+13;
- Суми +10...+12;
- Полтава +13...+15;
- Дніпро +13...+15;
- Запоріжжя +13...+15;
- Донецьк +13...+15;
- Луганськ +10...+12;
- Харків +10...+12.
Погода в Україні на 23 жовтня / Карта Укргідрометцентру
Як зміниться погода в Україні протягом тижня
Представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в коментарі 24 Каналу зазначила, що з 22 жовтня Україну накриють відчутно теплі потоки з південних напрямків. Ніч ще залишатиметься холодною, а вдень можна розраховувати на помірне тепло.
В четвер, 23 жовтня, в північних очікується невеликий дощ. Проте загалом у країні переважно без опадів.
В п'ятницю, 24 жовтня, в Україні пройдуть помірні дощі крім Сходу та Північного Сходу. За її словами, в Карпатах можуть бути значні дощі.