Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 23 жовтня?

В Україні 23 жовтня опадів не очікується. Проте, як вказують синоптики, лише у більшості північних областей вночі місцями накрапатиме невеликий дощ.

Повітряні потоки рухатимуться з південно-східного напрямку, зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду, однак вдень в Карпатах подекуди пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Вночі очікується 3 – 8 градусів тепла, вдень в межах +11 – +16 градусів; у східних областях вночі 1 – 6 градусів тепла, заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі 0 – 3 градуси, в денні години 8 – 13 градуси тепла.

Якою буде погода в обласних центрах?

Київ +14...+16;

Ужгород +10...+12;

Львів +14...+16;

Івано-Франківськ +13...+15;

Тернопіль +13...+15;

Чернівці +14...+16;

Хмельницький +13...+15;

Луцьк +13...+15;

Рівне +13...+15;

Житомир +13...+15;

Вінниця +13...+15;

Одеса +15...+17;

Миколаїв +14...+16;

Херсон +14...+16;

Сімферополь +15...+17;

Кропивницький +14...+16;

Черкаси +13...+15;

Чернігів +11...+13;

Суми +10...+12;

Полтава +13...+15;

Дніпро +13...+15;

Запоріжжя +13...+15;

Донецьк +13...+15;

Луганськ +10...+12;

Харків +10...+12.



Погода в Україні на 23 жовтня / Карта Укргідрометцентру

Як зміниться погода в Україні протягом тижня