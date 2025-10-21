Заморозки до -3: де і коли в Україні знову готуватися до похолодання

Коли та де будуть заморозки?

Синоптики попереджають, що заморозки накриють Схід України. Станеться це вночі 23 жовтня.

Так, у Харківській, Донецькій та Луганській областях температура повітря опуститься до 0 – -3. Оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Довідково. Помаранчевий рівень небезпеки означає небезпечні погодні умови, які несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

Будьте обережні та діставайте вже ті шарфики й пуховички️,

– турбуються про мешканців Сходу у ДСНС.

Заморозки в Україні / Карта Укргідрометцентру

