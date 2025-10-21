Заморозки до -3: де і коли в Україні знову готуватися до похолодання

Де та коли прогнозують заморозки, розповідає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
Коли та де будуть заморозки?
Синоптики попереджають, що заморозки накриють Схід України. Станеться це вночі 23 жовтня.
Так, у Харківській, Донецькій та Луганській областях температура повітря опуститься до 0 – -3. Оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.
Довідково. Помаранчевий рівень небезпеки означає небезпечні погодні умови, які несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.
Будьте обережні та діставайте вже ті шарфики й пуховички️,
– турбуються про мешканців Сходу у ДСНС.
Заморозки в Україні / Карта Укргідрометцентру
Погода в Україні: останні новини
Сильного потепління в Україні протягом наступних кількох днів не буде, температура утримуватиметься приблизно на тому ж рівні. Лише у кількох областях подекуди пригріє до 16 градусів.
- 21 жовтня буде хмарна погода з проясненнями. Окрім того, у більшості областей Лівобережжя пройде невеликий дощ, на решті території – без опадів.
- Така нестійка погода з дощами, а місцями і з можливими грозами та туманами прогнозується до кінця тижня, 26 вересня.