2 мин

Заморозки до -3: где и когда в Украине снова готовиться к похолоданию

София Рожик
Основные тезисы
  • Заморозки ожидаются ночью 23 октября в восточных областях с температурой до -3 градусов.
  • Объявлен II уровень опасности, оранжевый.
Заморозки на Востоке - 24 Канал
Заморозки в Украине / Коллаж 24 Канала, фото Unsplash

Часть Украины снова накроет волна заморозков. Температура опустится до -3.

Где и когда прогнозируют заморозки, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Когда и где будут заморозки?

Синоптики предупреждают, что заморозки накроют Восток Украины. Произойдет это ночью 23 октября.

Так, в Харьковской, Донецкой и Луганской областях температура воздуха опустится до 0 – -3. Объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Справочно. Оранжевый уровень опасности означает опасные погодные условия, которые несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

Будьте осторожны и доставайте уже те шарфики и пуховики️,
– беспокоятся о жителях Востока в ГСЧС.

Заморозки в Украине

Заморозки в Украине / Карта Укргидрометцентра

Погода в Украине: последние новости

  • Сильного потепления в Украине в течение следующих нескольких дней не будет, температура будет удерживаться примерно на том же уровне. Лишь в нескольких областях местами пригреет до 16 градусов.

  • 21 октября будет облачная погода с прояснениями. Кроме того, в большинстве областей Левобережья пройдет небольшой дождь, на остальной территории – без осадков.
  • Такая неустойчивая погода с дождями, а местами и с возможными грозами и туманами прогнозируется до конца недели, 26 сентября.