Заморозки до -3: где и когда в Украине снова готовиться к похолоданию

Когда и где будут заморозки?

Синоптики предупреждают, что заморозки накроют Восток Украины. Произойдет это ночью 23 октября.

Так, в Харьковской, Донецкой и Луганской областях температура воздуха опустится до 0 – -3. Объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Справочно. Оранжевый уровень опасности означает опасные погодные условия, которые несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

Будьте осторожны и доставайте уже те шарфики и пуховики️,

– беспокоятся о жителях Востока в ГСЧС.

Заморозки в Украине / Карта Укргидрометцентра

