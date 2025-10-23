Грозы осенью: прогноз погоды на 24 октября

Если в четверг, 23 октября, по всей Украине была переменная облачность, то уже в пятницу страну накроют дожди. Местами даже пройдут грозы. Также есть несколько предупреждений от синоптиков.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой прогноз погоды в Украине 24 октября?

Средняя температура по Украине днем будет около +15 градусов. Но пройдут дожди.

В Украине будет происходить смена погоды. Атмосферный фронт обусловит ночью на крайнем западе дожди, днем на Правобережье умеренные, на Закарпатье, Прикарпатье, Житомирской, Винницкой и Одесской областях местами значительные дожди,

– информируют синоптики.

В большинстве южных областей днем местами грозы. На остальной территории преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, будет двигаться со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Днем на правобережье порывы 15 – 20 метров на секунду, а на высокогорье Карпат до 25 метров на секунду.

По всей территории Украины ощутимо потеплеет, хотя порывистый ветер будет вносить ощущение дискомфорта. Температура ночью в пределах +6...+11 градусов, в восточных и Сумской областях +1...+6; в дневные часы +11...+16, в южной части столбики термометров будут достигать до +19, а вот на высокогорье Карпат дождь, температура ночью и днем +4...+9 градусов,

– говорится в заметке.

Прогноз погоды на 24 октября в Киеве и Киевской области

Будет облачно, вечером пройдет дождь. Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду, днем порывы 15 – 20 метров в секунду. Температура по области ночью +6...+11 градусов, днем +11...+16; в Киеве ночью +8...+10, днем +13...+15 градусов.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

24 октября днем на Правобережье порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, на высокогорье Карпат до 25 метров в секунду, на Закарпатье и в Карпатах значительный дождь. Объявлен I уровень опасности (желтый). Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, коммунальных и строительных предприятий и движения транспорта.

На Киевщине и в Киеве днем 24 октября прогнозируют порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. I уровень опасности (желтый).

4 – 25 октября на реках Закарпатской области ожидаются повышение уровней воды на 0,2-1,0 метра, в нижних течениях реки Боржава на 1,0 - 2,0 метра над уровнями на 8 часов 23 октября. Негативных последствий не ожидается.



В этих областях будет сильный ветер 24 октября / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

Киев +13...+15

Ужгород +13...+15

Львов +13...+15

Ивано-Франковск +13...+15

Тернополь +13...+15

Черновцы +13...+15

Хмельницкий +14...+16

Луцк +14...+16

Ровно +14...+16

Житомир +13...+15

Винница +14...+16

Одесса +16...+18

Николаев +16...+18

Херсон +16...+18

Симферополь +16...+18

Кропивницкий +14...+16

Черкассы +13...+15

Чернигов +13...+15

Сумы +10...+12

Полтава +13...+15

Днепр +14...+16

Запорожье +16...+18

Донецк +15...+17

Луганск +13...+15

Харьков +13...+15



Прогноз погоды в Украине на 24 октября / Укргидрометцентр

Какой будет погода дальше?

В Укргидрометцентре указывают, что в последующие трое суток будет неустойчивая погода.

"Ночью 24 октября преимущественно без осадков, днем 24 и ночью 25 октября умеренные, местами значительные дожди. На юге страны отдельные грозы, днем в воскресенье и в течение понедельника местами небольшой дождь. В Карпатах дождь и мокрый снег", – перечислили синоптики.