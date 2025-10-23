Грози восени: прогноз погоди на 24 жовтня

Якщо в четвер, 23 жовтня, по всій Україні була мінлива хмарність, то вже в п'ятницю країну накриють дощі. Місцями навіть пройдуть грози. Також є декілька попереджень від синоптиків.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Який прогноз погоди в Україні 24 жовтня?

Середня температура по Україні вдень буде близько +15 градусів. Але пройдуть дощі.

В Україні відбуватиметься зміна погоди. Атмосферний фронт зумовить вночі на крайньому заході дощі, вдень на Правобережжі помірні, на Закарпатті, Прикарпатті, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях місцями значні дощі,

– інформують синоптики.

У більшості південних областей вдень місцями грози. На решті території переважно без опадів. Вітер південно-східний, буде рухатися зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду. Вдень на правобережжі пориви 15 – 20 метрів на секунду, а на високогір'ї Карпат до 25 метрів на секунду.

По всій території України відчутно потеплішає, хоча поривчастий вітер вноситиме відчуття дискомфорту. Температура вночі в межах +6...+11 градусів, у східних та Сумській областях +1...+6; в денні години +11...+16, у південній частині стовпчики термометрів будуть сягати до +19, а от на високогір'ї Карпат дощ, температура вночі та вдень +4...+9 градусів,

– ідеться в дописі.

Прогноз погоди на 24 жовтня у Києві та на Київщині

Буде хмарно, увечері пройде дощ. Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду, вдень пориви 15 – 20 метрів на секунду. Температура по області вночі +6...+11 градусів, удень +11...+16; у Києві вночі +8...+10, вдень +13...+15 градусів.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

24 жовтня вдень на Правобережжі пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду, на високогір'ї Карпат до 25 метрів на секунду, на Закарпатті та в Карпатах значний дощ. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий). Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, комунальних та будівельних підприємств та руху транспорту.

На Київщині та в Києві вдень 24 жовтня прогнозують пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. I рівень небезпечності (жовтий).

4 – 25 жовтня на річках Закарпатської області очікуються підвищення рівнів води на 0,2-1,0 метра, у нижніх течіях річки Боржава на 1,0 - 2,0 метра над рівнями на 8 годину 23 жовтня. Негативних наслідків не очікують.



У цих областях буде сильний вітер 24 жовтня / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

Київ +13...+15

Ужгород +13...+15

Львів +13...+15

Івано-Франківськ +13...+15

Тернопіль +13...+15

Чернівці +13...+15

Хмельницький +14...+16

Луцьк +14...+16

Рівне +14...+16

Житомир +13...+15

Вінниця +14...+16

Одеса +16...+18

Миколаїв +16...+18

Херсон +16...+18

Сімферополь +16...+18

Кропивницький +14...+16

Черкаси +13...+15

Чернігів +13...+15

Суми +10...+12

Полтава +13...+15

Дніпро +14...+16

Запоріжжя +16...+18

Донецьк +15...+17

Луганськ +13...+15

Харків +13...+15



Прогноз погоди в Україні на 24 жовтня / Укргідрометцентр

Якою буде погода далі?

В Укргідрометцентрі вказують, що в наступні три доби буде нестійка погода.

"Вночі 24 жовтня переважно без опадів, вдень 24 та вночі 25 жовтня помірні, місцями значні дощі. На півдні країни окремі грози, вдень у неділю та впродовж понеділка місцями невеликий дощ. У Карпатах дощ і мокрий сніг", – перелічили синоптики.