В Украину идут дожди: в какие дни синоптики прогнозируют непогоду
- Синоптики прогнозируют дожди в Украине на 29 и 30 сентября, в частности в понедельник будет дождливо почти везде.
- Температура ночью может повыситься до +4...+9 градусов, а дневные максимумы составят +8...+19 градусов.
Уже совсем скоро Украину накроют дожди. Также произойдет снижение атмосферного давления.
Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью OBOZ.UA, передает 24 Канал.
Когда в Украину придут дожди?
По словам Птухи, в понедельник и вторник, 29 и 30 сентября, "есть предпосылки для определенных дождей". Синоптики прогнозируют снижение атмосферного давления. Незначительные дожди возможны и в воскресенье, 28 сентября, но только в северной части страны.
В то же время заморозки прекратятся благодаря большей облачности. В эти даты воздух ночью может прогреваться до +4...+9 градусов.
Заметим, что в понедельник будет идти дождь почти везде. Только ночью осадков не будет в южной части и в западных областях. При этом дневные температурные максимумы будут несколько ниже из-за облачности, до +8...+14 градусов, на Закарпатье и юге – до +14...+19 градусов.
Какой будет погода в октябре?
По словам синоптиков, средняя месячная температура воздуха в октябре ожидается на уровне 7 – 13 градусов тепла, что на 1 градус выше нормы.
Месячное количество осадков прогнозируется на уровне 31 – 77 миллиметров, в Карпатах и горах Крыма – 51 – 101 миллиметра. Такие показатели составляют 80 – 120% от нормы.
В Укргидрометцентре отметили, что заморозки в первой половине октября – явление обычное. Переход средней суточной температуры воздуха через +8 градусов в сторону понижения происходит в третьей (в большинстве северных областей – во второй) декаде октября, только в южной части страны и в отдельных районах Закарпатья в первой декаде ноября.