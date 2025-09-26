До України йдуть дощі: в які дні синоптики прогнозують негоду
- Синоптики прогнозують дощі в Україні на 29 і 30 вересня, зокрема в понеділок дощитиме майже скрізь.
- Температура вночі може підвищитися до +4…+9 градусів, а денні максимуми становитимуть +8…+19 градусів.
Вже зовсім скоро Україну накриють дощі. Також відбудеться зниження атмосферного тиску.
Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA, передає 24 Канал.
Коли до України прийдуть дощі?
За словами Птухи, в понеділок та вівторок, 29 і 30 вересня, "є передумови для певних дощів". Синоптики прогнозують зниження атмосферного тиску. Незначні дощі можливі й у неділю, 28 вересня, але лише у північній частині країни.
Водночас заморозки припиняться завдяки більшій хмарності. У ці дати повітря вночі може прогріватися до +4…+9 градусів.
Зауважимо, що в понеділок дощитиме майже скрізь. Лише вночі опадів не буде у південній частині та у західних областях. При цьому денні температурні максимуми будуть дещо нижчими через хмарність, до +8…+14 градусів, на Закарпатті й півдні – до +14…+19 градусів.
Якою буде погода в жовтні?
За словами синоптиків, середня місячна температура повітря в жовтні очікується на рівні 7 – 13 градусів тепла, що на 1 градус вище за норму.
Місячна кількість опадів прогнозується на рівні 31 – 77 міліметрів, в Карпатах та горах Криму – 51 – 101 міліметра. Такі показники становлять 80 – 120% від норми.
В Укргідрометцентрі зазначили, що заморозки в першій половині жовтня – явище звичайне. Перехід середньої добової температури повітря через +8 градусів у бік зниження відбувається у третій (у більшості північних областей – у другій) декаді жовтня, лише у південній частині країни та в окремих районах Закарпаття в першій декаді листопада.