Укр Рус
24 Канал Новости Украины Кое-где до +32, будут ли дожди: прогноз погоды в Украине на 4 сентября
3 сентября, 14:30
2

Кое-где до +32, будут ли дожди: прогноз погоды в Украине на 4 сентября

Ирина Марцияш

В четверг, 4 сентября, в Украине будет малооблачно. Синоптики прогнозируют осадки только на западе страны.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Кратковременные дожди, переменная облачность и до +32 градусов: прогноз погоды на 3 сентября

Какой будет погода в Украине 4 сентября?

В Украине 4 сентября будет без осадков, лишь на крайнем западе страны местами будет кратковременный дождь, гроза.

Ветер ожидается преимущественно северо-восточный, в западных областях юго-восточный, порывы которого будут достигать 3 – 8 метров в секунду.

Ночью температурные показатели будут 10 – 15 градусов, на побережье морей до 18 градусов тепла; днем +23 – +28.

В то же время, как отмечают синоптики, на западе и юге страны местами следует ожидать +30 – +32; в северо-восточной части ночью от 8 до 13 градусов тепла, днем +21 – +26.

Какая температура будет в областных центрах?

  • Киев +25...+27;
  • Ужгород +28...+30;
  • Львов +27...+29;
  • Ивано-Франковск +26...+28;
  • Тернополь +26...+28;
  • Черновцы +27...+29;
  • Хмельницкий +26...+28;
  • Луцк +26...+28;
  • Ровно +26...+28;
  • Житомир +25...+27;
  • Винница +25...+27;
  • Одесса +26...+28;
  • Николаев +27...+29;
  • Херсон +27...+29;
  • Симферополь +26...+28;
  • Кропивницкий +26...+28;
  • Черкассы +26...+28;
  • Чернигов +24...+26;
  • Сумы +23...+25;
  • Полтава +24...+26;
  • Днепр +25...+27;
  • Запорожье +26...+28;
  • Донецк +24...+26;
  • Луганск +23...+25;
  • Харьков +24...+26.


Погода на 4 сентября / Карта Укргидрометцентра

Ждать ли жару в сентябре?

  • Ранее в сентябре фиксировали жару даже до +38. В интервью 24 Каналу Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС, рассказала, возможна ли в этом году такая погода.
  • Она отметила, что "такая температура маловероятна, однако начало сентября ожидается достаточно жарким".