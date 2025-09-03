Кое-где до +32, будут ли дожди: прогноз погоды в Украине на 4 сентября
В четверг, 4 сентября, в Украине будет малооблачно. Синоптики прогнозируют осадки только на западе страны.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода в Украине 4 сентября?
В Украине 4 сентября будет без осадков, лишь на крайнем западе страны местами будет кратковременный дождь, гроза.
Ветер ожидается преимущественно северо-восточный, в западных областях юго-восточный, порывы которого будут достигать 3 – 8 метров в секунду.
Ночью температурные показатели будут 10 – 15 градусов, на побережье морей до 18 градусов тепла; днем +23 – +28.
В то же время, как отмечают синоптики, на западе и юге страны местами следует ожидать +30 – +32; в северо-восточной части ночью от 8 до 13 градусов тепла, днем +21 – +26.
Какая температура будет в областных центрах?
- Киев +25...+27;
- Ужгород +28...+30;
- Львов +27...+29;
- Ивано-Франковск +26...+28;
- Тернополь +26...+28;
- Черновцы +27...+29;
- Хмельницкий +26...+28;
- Луцк +26...+28;
- Ровно +26...+28;
- Житомир +25...+27;
- Винница +25...+27;
- Одесса +26...+28;
- Николаев +27...+29;
- Херсон +27...+29;
- Симферополь +26...+28;
- Кропивницкий +26...+28;
- Черкассы +26...+28;
- Чернигов +24...+26;
- Сумы +23...+25;
- Полтава +24...+26;
- Днепр +25...+27;
- Запорожье +26...+28;
- Донецк +24...+26;
- Луганск +23...+25;
- Харьков +24...+26.
Погода на 4 сентября / Карта Укргидрометцентра
Ждать ли жару в сентябре?
- Ранее в сентябре фиксировали жару даже до +38. В интервью 24 Каналу Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС, рассказала, возможна ли в этом году такая погода.
- Она отметила, что "такая температура маловероятна, однако начало сентября ожидается достаточно жарким".