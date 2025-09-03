Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине 4 сентября?

В Украине 4 сентября будет без осадков, лишь на крайнем западе страны местами будет кратковременный дождь, гроза.

Ветер ожидается преимущественно северо-восточный, в западных областях юго-восточный, порывы которого будут достигать 3 – 8 метров в секунду.

Ночью температурные показатели будут 10 – 15 градусов, на побережье морей до 18 градусов тепла; днем +23 – +28.

В то же время, как отмечают синоптики, на западе и юге страны местами следует ожидать +30 – +32; в северо-восточной части ночью от 8 до 13 градусов тепла, днем +21 – +26.

Какая температура будет в областных центрах?

Киев +25...+27;

Ужгород +28...+30;

Львов +27...+29;

Ивано-Франковск +26...+28;

Тернополь +26...+28;

Черновцы +27...+29;

Хмельницкий +26...+28;

Луцк +26...+28;

Ровно +26...+28;

Житомир +25...+27;

Винница +25...+27;

Одесса +26...+28;

Николаев +27...+29;

Херсон +27...+29;

Симферополь +26...+28;

Кропивницкий +26...+28;

Черкассы +26...+28;

Чернигов +24...+26;

Сумы +23...+25;

Полтава +24...+26;

Днепр +25...+27;

Запорожье +26...+28;

Донецк +24...+26;

Луганск +23...+25;

Харьков +24...+26.



Погода на 4 сентября / Карта Укргидрометцентра

