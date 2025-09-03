Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 4 вересня?

В Україні 4 вересня буде без опадів, лише на крайньому заході країни місцями буде короткочасний дощ, гроза.

Вітер очікується переважно північно-східний, у західних областях південно-східний, пориви якого сягатимуть 3 – 8 метрів за секунду.

Вночі температурні показники будуть 10 – 15 градусів, на узбережжі морів до 18 градусів тепла; вдень +23 – +28.

Водночас, як зазначають синоптики, на заході та півдні країни місцями слід очікувати +30 – +32; у північно-східній частині вночі від 8 до 13 градусів тепла, вдень +21 – +26.

Яка температура буде в обласних центрах?

Київ +25…+27;

Ужгород +28…+30;

Львів +27…+29;

Івано-Франківськ +26…+28;

Тернопіль +26…+28;

Чернівці +27…+29;

Хмельницький +26…+28;

Луцьк +26…+28;

Рівне +26…+28;

Житомир +25…+27;

Вінниця +25…+27;

Одеса +26…+28;

Миколаїв +27…+29;

Херсон +27…+29;

Сімферополь +26…+28;

Кропивницький +26…+28;

Черкаси +26…+28;

Чернігів +24…+26;

Суми +23…+25;

Полтава +24…+26;

Дніпро +25…+27;

Запоріжжя +26…+28;

Донецьк +24…+26;

Луганськ +23…+25;

Харків +24…+26.



Погода на 4 вересня / Карта Укргідрометцентру

