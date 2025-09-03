Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода в Україні 4 вересня?
В Україні 4 вересня буде без опадів, лише на крайньому заході країни місцями буде короткочасний дощ, гроза.
Вітер очікується переважно північно-східний, у західних областях південно-східний, пориви якого сягатимуть 3 – 8 метрів за секунду.
Вночі температурні показники будуть 10 – 15 градусів, на узбережжі морів до 18 градусів тепла; вдень +23 – +28.
Водночас, як зазначають синоптики, на заході та півдні країни місцями слід очікувати +30 – +32; у північно-східній частині вночі від 8 до 13 градусів тепла, вдень +21 – +26.
Яка температура буде в обласних центрах?
- Київ +25…+27;
- Ужгород +28…+30;
- Львів +27…+29;
- Івано-Франківськ +26…+28;
- Тернопіль +26…+28;
- Чернівці +27…+29;
- Хмельницький +26…+28;
- Луцьк +26…+28;
- Рівне +26…+28;
- Житомир +25…+27;
- Вінниця +25…+27;
- Одеса +26…+28;
- Миколаїв +27…+29;
- Херсон +27…+29;
- Сімферополь +26…+28;
- Кропивницький +26…+28;
- Черкаси +26…+28;
- Чернігів +24…+26;
- Суми +23…+25;
- Полтава +24…+26;
- Дніпро +25…+27;
- Запоріжжя +26…+28;
- Донецьк +24…+26;
- Луганськ +23…+25;
- Харків +24…+26.
Погода на 4 вересня / Карта Укргідрометцентру
Чи чекати спеку у вересні?
- Раніше у вересні фіксували спеку навіть до +38. В інтерв'ю 24 Каналу Віра Балабух, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС, розповіла, чи можлива цього року така погода.
- Вона зазначила, що "така температура малоймовірна, проте початок вересня очікується досить спекотним".