Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Короткочасні дощі, мінлива хмарність та до +32 градусів: прогноз погоди на 3 вересня

Якою буде погода в Україні 4 вересня?

В Україні 4 вересня буде без опадів, лише на крайньому заході країни місцями буде короткочасний дощ, гроза.

Вітер очікується переважно північно-східний, у західних областях південно-східний, пориви якого сягатимуть 3 – 8 метрів за секунду.

Вночі температурні показники будуть 10 – 15 градусів, на узбережжі морів до 18 градусів тепла; вдень +23 – +28.

Водночас, як зазначають синоптики, на заході та півдні країни місцями слід очікувати +30 – +32; у північно-східній частині вночі від 8 до 13 градусів тепла, вдень +21 – +26.

Яка температура буде в обласних центрах?

  • Київ +25…+27;
  • Ужгород +28…+30;
  • Львів +27…+29;
  • Івано-Франківськ +26…+28;
  • Тернопіль +26…+28;
  • Чернівці +27…+29;
  • Хмельницький +26…+28;
  • Луцьк +26…+28;
  • Рівне +26…+28;
  • Житомир +25…+27;
  • Вінниця +25…+27;
  • Одеса +26…+28;
  • Миколаїв +27…+29;
  • Херсон +27…+29;
  • Сімферополь +26…+28;
  • Кропивницький +26…+28;
  • Черкаси +26…+28;
  • Чернігів +24…+26;
  • Суми +23…+25;
  • Полтава +24…+26;
  • Дніпро +25…+27;
  • Запоріжжя +26…+28;
  • Донецьк +24…+26;
  • Луганськ +23…+25;
  • Харків +24…+26.


Погода на 4 вересня / Карта Укргідрометцентру

Чи чекати спеку у вересні?

  • Раніше у вересні фіксували спеку навіть до +38. В інтерв'ю 24 Каналу Віра Балабух, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС, розповіла, чи можлива цього року така погода.
  • Вона зазначила, що "така температура малоймовірна, проте початок вересня очікується досить спекотним".