Синоптики прогнозують до +32 градусів тепла. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні?

У більшості областей 3 вересня опадів не буде. Однак на Закарпатті та Прикарпатті вдень можлива мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози. Вітер у третій день осені переважно буде північно-східним, на Заході країни – південно-східним зі швидкістю до 3 – 8 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, у західних областях – до +17 градусів. Тоді як вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +24 до +29 градусів.

У південній частині країни вночі очікується +15 – +20 градусів, вдень – +27 – +32 градуси. Натомість на Північному Сході країни вночі температура становитиме від +8 – 13 градусів, а вдень – від +21 до +26 градусів.

Яка температура буде в обласних центрах?

  • Київ +24…+26;
  • Ужгород +27…+29;
  • Львів +26…+28;
  • Івано-Франківськ +26…+28;
  • Тернопіль +26…+28;
  • Чернівці +27…+29;
  • Хмельницький +26…+28;
  • Луцьк +27…+29;
  • Рівне +27…+29;
  • Житомир +25…+27;
  • Вінниця +27…+29;
  • Одеса +26…+28;
  • Миколаїв +28…+30;
  • Херсон +29…+31;
  • Сімферополь +29…+31;
  • Кропивницький +26…+28;
  • Черкаси +25…+27;
  • Чернігів +23…+25;
  • Суми +23…+25;
  • Полтава +25…+27;
  • Дніпро +26…+28;
  • Запоріжжя +29…+31;
  • Донецьк +25…+27;
  • Луганськ +25…+27;
  • Харків +24…+26.

Прогноз погоди в Україні на 3 вересня
Прогноз погоди в Україні на 3 вересня / Скриншот карти Укргідрометцентру

Яку погоду синоптики прогнозують на вересень?

  • За прогнозами синоптиків, до середини вересня в Україні утримуватиметься антициклональний характер погоди. Лише після цього температура повітря почне поступово знижуватись.
  • Варто зауважити, що осінь є перехідним періодом року та синоптичні процеси залишаються мінливими. У зв'язку з цим у вересні можливі коливання температур через рух повітряних мас з Атлантики та південних широт.
  • У третій декаді вересня можливі заморозки на ґрунті в північних, східних і західних областях через прихід холодного арктичного повітря.