Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар Івана Семиліта, синоптика Відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру для УНІАН.
Коли в Україну прийде похолодання?
Антициклональний характер погоди утримуватиметься до 12 – 13 вересня.
І вже в другій половині місяця… Можемо очікувати на поступове, не різке, а саме поступове зниження температури. Зокрема із північно-східної частини, і так, можна сказати, по діагоналі, буде вона знижуватись. Тобто поступове таке зниження у нас буде,
– пояснив синоптик.
Семиліт зазначив, що осінь є перехідним періодом року, коли синоптичні процеси залишаються мінливими.
За його словами, атмосфера перебуває у постійному русі, тому в Україну можуть надходити як прохолодні повітряні маси з Атлантики, що приносять зниження температури та вологу, так і повітряні маси з південних широт, які спричиняють потепління.
Цікаво! Абсолютний мінімум, який фіксували в Україні за всю історію метеоспостережень, у вересні сягав -1 – -8,8 градуса. У Херсонській, Запорізькій і Чернівецькій областях подекуди 0 – +1, у Криму до +5,5 градуса.
Якою буде погода в вересні?
Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух розповіла в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу, що вересень цього року очікується теплим. Середня за місяць температура повітря може бути на 1 градус вищою за норму.
Раніше в Укргідрометцентрі також прогнозували, що середня місячна температура у вересні передбачається в межах +13 – +18 градусів, у Карпатах +11 – +12, що близько до норми.