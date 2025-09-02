Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар Івана Семиліта, синоптика Відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру для УНІАН.

Коли в Україну прийде похолодання?

Антициклональний характер погоди утримуватиметься до 12 – 13 вересня.

І вже в другій половині місяця… Можемо очікувати на поступове, не різке, а саме поступове зниження температури. Зокрема із північно-східної частини, і так, можна сказати, по діагоналі, буде вона знижуватись. Тобто поступове таке зниження у нас буде,

– пояснив синоптик.

Семиліт зазначив, що осінь є перехідним періодом року, коли синоптичні процеси залишаються мінливими.

За його словами, атмосфера перебуває у постійному русі, тому в Україну можуть надходити як прохолодні повітряні маси з Атлантики, що приносять зниження температури та вологу, так і повітряні маси з південних широт, які спричиняють потепління.

Цікаво! Абсолютний мінімум, який фіксували в Україні за всю історію метеоспостережень, у вересні сягав -1 – -8,8 градуса. У Херсонській, Запорізькій і Чернівецькій областях подекуди 0 – +1, у Криму до +5,5 градуса.

Якою буде погода в вересні?