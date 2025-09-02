Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Ивана Семилита, синоптика Отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра для УНИАН.

Когда в Украину придет похолодание?

Антициклональный характер погоды будет удерживаться до 12 – 13 сентября.

И уже во второй половине месяца... Можем ожидать постепенное, не резкое, а именно постепенное снижение температуры. В частности с северо-восточной части, и так, можно сказать, по диагонали, будет она снижаться. То есть постепенное такое снижение у нас будет,

– объяснил синоптик.

Семилит отметил, что осень является переходным периодом года, когда синоптические процессы остаются изменчивыми.

По его словам, атмосфера находится в постоянном движении, поэтому в Украину могут поступать как прохладные воздушные массы из Атлантики, приносящие снижение температуры и влагу, так и воздушные массы из южных широт, которые вызывают потепление.

Интересно! Абсолютный минимум, который фиксировали в Украине за всю историю метеонаблюдений, в сентябре достигал -1 – -8,8 градуса. В Херсонской, Запорожской и Черновицкой областях местами 0 – +1, в Крыму до +5,5 градуса.

Какой будет погода в сентябре?