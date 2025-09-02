Синоптики прогнозируют до +32 градусов тепла. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Смотрите также Ждать ли похолодания уже с первой недели осени: прогноз синоптика
Какой будет погода в Украине?
В большинстве областей 3 сентября осадков не будет. Однако на Закарпатье и Прикарпатье днем возможна переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер в третий день осени преимущественно будет северо-восточным, на Западе страны – юго-восточным со скоростью до 3 – 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, в западных областях – до +17 градусов. Тогда как днем столбики термометров будут показывать от +24 до +29 градусов.
В южной части страны ночью ожидается +15 – +20 градусов, днем – +27 – +32 градуса. Зато на Северо-востоке страны ночью температура составит от +8 – 13 градусов, а днем – от +21 до +26 градусов.
Какая температура будет в областных центрах?
- Киев +24...+26;
- Ужгород +27...+29;
- Львов +26...+28;
- Ивано-Франковск +26...+28;
- Тернополь +26...+28;
- Черновцы +27...+29;
- Хмельницкий +26...+28;
- Луцк +27...+29;
- Ровно +27...+29;
- Житомир +25...+27;
- Винница +27...+29;
- Одесса +26...+28;
- Николаев +28...+30;
- Херсон +29...+31;
- Симферополь +29...+31;
- Кропивницкий +26...+28;
- Черкассы +25...+27;
- Чернигов +23...+25;
- Сумы +23...+25;
- Полтава +25...+27;
- Днепр +26...+28;
- Запорожье +29...+31;
- Донецк +25...+27;
- Луганск +25...+27;
- Харьков +24...+26.
Прогноз погоды в Украине на 3 сентября / Скриншот карты Укргидрометцентра
Какую погоду синоптики прогнозируют на сентябрь?
- По прогнозам синоптиков, до середины сентября в Украине будет удерживаться антициклональный характер погоды. Только после этого температура воздуха начнет постепенно снижаться.
- Стоит заметить, что осень является переходным периодом года и синоптические процессы остаются изменчивыми. В связи с этим в сентябре возможны колебания температур из-за движения воздушных масс из Атлантики и южных широт.
- В третьей декаде сентября возможны заморозки на почве в северных, восточных и западных областях из-за прихода холодного арктического воздуха.