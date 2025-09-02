Синоптики прогнозируют до +32 градусов тепла. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине?

В большинстве областей 3 сентября осадков не будет. Однако на Закарпатье и Прикарпатье днем возможна переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер в третий день осени преимущественно будет северо-восточным, на Западе страны – юго-восточным со скоростью до 3 – 8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, в западных областях – до +17 градусов. Тогда как днем столбики термометров будут показывать от +24 до +29 градусов.

В южной части страны ночью ожидается +15 – +20 градусов, днем – +27 – +32 градуса. Зато на Северо-востоке страны ночью температура составит от +8 – 13 градусов, а днем – от +21 до +26 градусов.

Какая температура будет в областных центрах?

  • Киев +24...+26;
  • Ужгород +27...+29;
  • Львов +26...+28;
  • Ивано-Франковск +26...+28;
  • Тернополь +26...+28;
  • Черновцы +27...+29;
  • Хмельницкий +26...+28;
  • Луцк +27...+29;
  • Ровно +27...+29;
  • Житомир +25...+27;
  • Винница +27...+29;
  • Одесса +26...+28;
  • Николаев +28...+30;
  • Херсон +29...+31;
  • Симферополь +29...+31;
  • Кропивницкий +26...+28;
  • Черкассы +25...+27;
  • Чернигов +23...+25;
  • Сумы +23...+25;
  • Полтава +25...+27;
  • Днепр +26...+28;
  • Запорожье +29...+31;
  • Донецк +25...+27;
  • Луганск +25...+27;
  • Харьков +24...+26.

Прогноз погоды в Украине на 3 сентября
Какую погоду синоптики прогнозируют на сентябрь?

  • По прогнозам синоптиков, до середины сентября в Украине будет удерживаться антициклональный характер погоды. Только после этого температура воздуха начнет постепенно снижаться.
  • Стоит заметить, что осень является переходным периодом года и синоптические процессы остаются изменчивыми. В связи с этим в сентябре возможны колебания температур из-за движения воздушных масс из Атлантики и южных широт.
  • В третьей декаде сентября возможны заморозки на почве в северных, восточных и западных областях из-за прихода холодного арктического воздуха.