Синоптики прогнозируют до +32 градусов тепла. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине?

В большинстве областей 3 сентября осадков не будет. Однако на Закарпатье и Прикарпатье днем возможна переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер в третий день осени преимущественно будет северо-восточным, на Западе страны – юго-восточным со скоростью до 3 – 8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, в западных областях – до +17 градусов. Тогда как днем столбики термометров будут показывать от +24 до +29 градусов.

В южной части страны ночью ожидается +15 – +20 градусов, днем – +27 – +32 градуса. Зато на Северо-востоке страны ночью температура составит от +8 – 13 градусов, а днем – от +21 до +26 градусов.

Какая температура будет в областных центрах?

Киев +24...+26;

Ужгород +27...+29;

Львов +26...+28;

Ивано-Франковск +26...+28;

Тернополь +26...+28;

Черновцы +27...+29;

Хмельницкий +26...+28;

Луцк +27...+29;

Ровно +27...+29;

Житомир +25...+27;

Винница +27...+29;

Одесса +26...+28;

Николаев +28...+30;

Херсон +29...+31;

Симферополь +29...+31;

Кропивницкий +26...+28;

Черкассы +25...+27;

Чернигов +23...+25;

Сумы +23...+25;

Полтава +25...+27;

Днепр +26...+28;

Запорожье +29...+31;

Донецк +25...+27;

Луганск +25...+27;

Харьков +24...+26.



Прогноз погоды в Украине на 3 сентября / Скриншот карты Укргидрометцентра

Какую погоду синоптики прогнозируют на сентябрь?