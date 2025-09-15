На следующей неделе на территории Украины преимущественно будет господствовать антициклон. Осадки будут, но преимущественно на западе и юге Украины.

Теплее всего будет в южный и юго-восточных регионах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Какой будет погода на этой неделе?

У понедельник, 15 сентября, в западных областях ожидается неустойчивая и пасмурная погода с кратковременными дождями, местами грозами. На остальной территории страны предполагается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем будет достигать +23...+28, в западных областях +16...+21.

У вторник, 16 сентября, в большинстве областей будет сухо. Лишь местами на Западе пройдут небольшие дожди, днем местами с грозой и мелким градом. Ночью и утром на Правобережье возможен туман. Температура днем будет достигать +23...+28; в западных областях из-за облачного неба не выше +19...+24.

У среду, 17 сентября, на Западеходе ожидается неустойчивая и дождливая погода, днем осадки распространятся также на Одесскую, Киевскую и Черниговскую области. Кое-где дожди могут быть значительными, а также сопровождаться грозой. Днем воздух прогреется до +23...+28; в западных, а также Киевской и Черниговской областях до +18...+23.

У четверг, 18 сентября, активизируется циклон над Черным морем и Крымом, поэтому стоит ждать неустойчивую и дождливую погода в южных и центральных областях Украины, а также местами в северных регионах. На юге дожди будут сопровождаться грозой, местами пройдут сильные ливни, а на акватории моря не исключено образование водяных смерчей преимущественно в районе Крыма. На остальной территории Украины существенных осадков не предвидится. Температура днем будет +18...+23.

У пятницу, 19 сентября, погода стабилизируется. По всей Украине осадков не ожидается. Температура воздуха днем будет +22...+27.

У субботу, 20 сентября, ожидается погода преимущественно без осадков, лишь утром и днем в северо-восточных областях пройдет небольшой кратковременный дождь, возможна гроза и шквал. Температура воздуха днем будет достигать +22...+27, в центральных и южных областях местами до +29.

У воскресенье, 21 сентября, на всей территории Украины ожидается малооблачная погода, без осадков. На Правобережье ночью и утром возможен туман. Температура в среднем будет +21...+26.

