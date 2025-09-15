Грози, тумани й поривчасті вітри, але переважно тепло: прогноз погоди на тиждень
- Наступного тижня в Україні переважатиме антициклон, з опадами лише місцями на заході та півдні.
- Температура повітря протягом тижня коливатиметься від +16 до +29, з найтеплішими днями на півдні та південному сході.
Наступного тижня на території України переважно пануватиме антициклон. Опади будуть, але переважно на заході та півдні України.
Найтепліше буде у південний та південно-східних регіонах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.
Дивіться також Яка буде погода восени в Україні: інтерв'ю, чи будуть заморозки, сніг і коли прийде бабине літо
Якою буде погода цього тижня?
У понеділок, 15 вересня, в західних областях очікується нестійка та похмура погода з короткочасними дощами, місцями грозами. На решті території країни передбачається мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вдень сягатиме +23...+28, у західних областях +16...+21.
У вівторок, 16 вересня, у більшості областей буде сухо. Лише місцями на Заході пройдуть невеликі дощі, вдень місцями з грозою та дрібним градом. Вночі та вранці на Правобережжі можливий туман. Температура вдень сягатиме +23…+28; у західних областях через хмарне небо не вище +19…+24.
У середу, 17 вересня, на Заході очікується нестійка та дощова погода, вдень опади поширяться також на Одеську, Київську та Чернігівську області. Подекуди дощі можуть бути значними, а також супроводжуватися грозою. Вдень повітря прогріється до +23…+28; у західних, а також Київській та Чернігівській областях до +18…+23.
У четвер, 18 вересня, активізується циклон над Чорним морем та Кримом, тому варто чекати нестійку та дощову погода у південних та центральних областях України, а також місцями у північних регіонах. На півдні дощі супроводжуватимуться грозою, місцями пройдуть сильні зливи, а на акваторії моря не виключено утворення водяних смерчів переважно в районі Криму. На решті території України істотних опадів не передбачається. Температура вдень буде +18...+23.
У п'ятницю, 19 вересня, погода стабілізується. По всій Україні опадів не очікується. Температура повітря вдень буде +22...+27.
У суботу, 20 вересня, очікується погода переважно без опадів, лише вранці та вдень у північно-східних областях пройде невеликий короткочасний дощ, можлива гроза та шквал. Температура повітря вдень сягатиме +22…+27, у центральних та південних областях місцями до +29.
У неділю, 21 вересня, на всій території України очікується малохмарна погода, без опадів. На Правобережжі вночі та вранці можливий туман. Температура в середньому буде +21…+26.
Якою буде погода у 2025 році?
Метеорологиня Віра Балабух в інтерв'ю 24 Каналу розповіла, протягом цієї осені переважатиме температура повітря вища за кліматичну норму. Бабине літо можливе, але важко сказати, коли воно настане.
Сніг у вересні – жовтні ймовірний і не є чимось аномальним. Це досить типове явище, особливо на високогір'ї Карпат.
Експертка зазначила, що 2025 рік виявився трохи менш спекотним, аніж минулий. Проте він все одно може стати другим або третім найтеплішим за всю історію інструментальних спостережень,