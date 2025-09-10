В четверг, 11 сентября, в Украине будет удерживаться теплая погода. Однако, в некоторых областях ожидаются осадки.

В этот день синоптики также прогнозируют переменную облачность. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 11 сентября?

Умеренные дожди ожидаются в западных областях, а на Закарпатье и Прикарпатье – значительные дожди, местами с грозами.

На остальной территории Украины день пройдет без осадков.

Ветер будет восточный, юго-восточный со скоростью 5 – 10 метров в секунду. А вот на Западе страны, кроме Закарпатья, ожидаются порывы 15 – 20 метров в секунду.

Ночная температура будет колебаться от +10 до +15 градусов, а на Западе и Юге – +14 – +19.

Днем столбики термометров будут показывать +22 – +27, только в западных областях – +19 – +24.

Какой будет температура в областных центрах?

Киев +22...+24;

Ужгород +21...+23;

Львов +20...+22;

Ивано-Франковск +21...+23;

Тернополь +21...+23;

Черновцы +20...+22;

Хмельницкий +22...+24;

Луцк +19...+21;

Ровно +21...+23;

Житомир +21...+23;

Винница +24...+26;

Одесса +24...+26;

Николаев +25...+27;

Херсон +25...+27;

Симферополь +23...+25;

Кропивницкий +23...+25;

Черкассы +24...+26;

Чернигов +24...+26;

Сумы +22...+24;

Полтава +22...+24;

Днепр +25...+27;

Запорожье +24...+26;

Донецк +23...+25;

Луганск +22...+24;

Харьков +23...+25.

Погода на 11 сентября / Карта Укргидрометцентра