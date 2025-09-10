В этот день синоптики также прогнозируют переменную облачность. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода 11 сентября?
Умеренные дожди ожидаются в западных областях, а на Закарпатье и Прикарпатье – значительные дожди, местами с грозами.
На остальной территории Украины день пройдет без осадков.
Ветер будет восточный, юго-восточный со скоростью 5 – 10 метров в секунду. А вот на Западе страны, кроме Закарпатья, ожидаются порывы 15 – 20 метров в секунду.
Ночная температура будет колебаться от +10 до +15 градусов, а на Западе и Юге – +14 – +19.
Днем столбики термометров будут показывать +22 – +27, только в западных областях – +19 – +24.
Какой будет температура в областных центрах?
- Киев +22...+24;
- Ужгород +21...+23;
- Львов +20...+22;
- Ивано-Франковск +21...+23;
- Тернополь +21...+23;
- Черновцы +20...+22;
- Хмельницкий +22...+24;
- Луцк +19...+21;
- Ровно +21...+23;
- Житомир +21...+23;
- Винница +24...+26;
- Одесса +24...+26;
- Николаев +25...+27;
- Херсон +25...+27;
- Симферополь +23...+25;
- Кропивницкий +23...+25;
- Черкассы +24...+26;
- Чернигов +24...+26;
- Сумы +22...+24;
- Полтава +22...+24;
- Днепр +25...+27;
- Запорожье +24...+26;
- Донецк +23...+25;
- Луганск +22...+24;
Харьков +23...+25.
Погода на 11 сентября / Карта Укргидрометцентра