В этот день синоптики также прогнозируют переменную облачность. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 11 сентября?

Умеренные дожди ожидаются в западных областях, а на Закарпатье и Прикарпатье – значительные дожди, местами с грозами.

На остальной территории Украины день пройдет без осадков.

Ветер будет восточный, юго-восточный со скоростью 5 – 10 метров в секунду. А вот на Западе страны, кроме Закарпатья, ожидаются порывы 15 – 20 метров в секунду.

Ночная температура будет колебаться от +10 до +15 градусов, а на Западе и Юге – +14 – +19.

Днем столбики термометров будут показывать +22 – +27, только в западных областях – +19 – +24.

Какой будет температура в областных центрах?

  • Киев +22...+24;
  • Ужгород +21...+23;
  • Львов +20...+22;
  • Ивано-Франковск +21...+23;
  • Тернополь +21...+23;
  • Черновцы +20...+22;
  • Хмельницкий +22...+24;
  • Луцк +19...+21;
  • Ровно +21...+23;
  • Житомир +21...+23;
  • Винница +24...+26;
  • Одесса +24...+26;
  • Николаев +25...+27;
  • Херсон +25...+27;
  • Симферополь +23...+25;
  • Кропивницкий +23...+25;
  • Черкассы +24...+26;
  • Чернигов +24...+26;
  • Сумы +22...+24;
  • Полтава +22...+24;
  • Днепр +25...+27;
  • Запорожье +24...+26;
  • Донецк +23...+25;
  • Луганск +22...+24;

  • Харьков +23...+25.

Погода на 11 сентября / Карта Укргидрометцентра