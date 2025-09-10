У четвер, 11 вересня, в Україні утримуватиметься тепла погода. Однак, у деяких областях очікуються опади.

Цього дня синоптики також прогнозують мінливу хмарність. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 11 вересня?

Помірні дощі очікуються у західних областях, а на Закарпатті та Прикарпатті – значні дощі, подекуди з грозами.

На решті території України день мине без опадів.

Вітер буде східний, південно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. А от на Заході країни, окрім Закарпаття, очікуються пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Нічна температура коливатиметься від +10 до +15 градусів, а на Заході та Півдні – +14 – +19.

Вдень стовпчики термометрів показуватимуть +22 – +27, лише у західних областях – +19 – +24.

Якою буде температура в обласних центрах?

Київ +22…+24;

Ужгород +21…+23;

Львів +20…+22;

Івано-Франківськ +21…+23;

Тернопіль +21…+23;

Чернівці +20…+22;

Хмельницький +22…+24;

Луцьк +19…+21;

Рівне +21…+23;

Житомир +21…+23;

Вінниця +24…+ 26;

Одеса +24…+26;

Миколаїв +25…+27;

Херсон +25…+27;

Сімферополь +23…+25;

Кропивницький +23…+25;

Черкаси +24…+26;

Чернігів +24…+26;

Суми +22…+24;

Полтава +22…+24;

Дніпро +25…+27;

Запоріжжя +24…+26;

Донецьк +23…+25;

Луганськ +22…+24;

Харків +23…+25.

Погода на 11 вересня / Карта Укргідрометцентру