10 вересня, 15:42
Спека до +27, а у низці областей дощі та грози: погода на 11 вересня

Софія Рожик

У четвер, 11 вересня, в Україні утримуватиметься тепла погода. Однак, у деяких областях очікуються опади.

Цього дня синоптики також прогнозують мінливу хмарність. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 11 вересня?

Помірні дощі очікуються у західних областях, а на Закарпатті та Прикарпатті – значні дощі, подекуди з грозами.

На решті території України день мине без опадів.

Вітер буде східний, південно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. А от на Заході країни, окрім Закарпаття, очікуються пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Нічна температура коливатиметься від +10 до +15 градусів, а на Заході та Півдні – +14 – +19.

Вдень стовпчики термометрів показуватимуть +22 – +27, лише у західних областях – +19 – +24.

Якою буде температура в обласних центрах?

  • Київ +22…+24;
  • Ужгород +21…+23;
  • Львів +20…+22;
  • Івано-Франківськ +21…+23;
  • Тернопіль +21…+23;
  • Чернівці +20…+22;
  • Хмельницький +22…+24;
  • Луцьк +19…+21;
  • Рівне +21…+23;
  • Житомир +21…+23;
  • Вінниця +24…+ 26;
  • Одеса +24…+26;
  • Миколаїв +25…+27;
  • Херсон +25…+27;
  • Сімферополь +23…+25;
  • Кропивницький +23…+25;
  • Черкаси +24…+26;
  • Чернігів +24…+26;
  • Суми +22…+24;
  • Полтава +22…+24;
  • Дніпро +25…+27;
  • Запоріжжя +24…+26;
  • Донецьк +23…+25;
  • Луганськ +22…+24;

  • Харків +23…+25.

Погода на 11 вересня / Карта Укргідрометцентру