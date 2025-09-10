Спека до +27, а у низці областей дощі та грози: погода на 11 вересня
У четвер, 11 вересня, в Україні утримуватиметься тепла погода. Однак, у деяких областях очікуються опади.
Цього дня синоптики також прогнозують мінливу хмарність. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода 11 вересня?
Помірні дощі очікуються у західних областях, а на Закарпатті та Прикарпатті – значні дощі, подекуди з грозами.
На решті території України день мине без опадів.
Вітер буде східний, південно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. А от на Заході країни, окрім Закарпаття, очікуються пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Нічна температура коливатиметься від +10 до +15 градусів, а на Заході та Півдні – +14 – +19.
Вдень стовпчики термометрів показуватимуть +22 – +27, лише у західних областях – +19 – +24.
Якою буде температура в обласних центрах?
- Київ +22…+24;
- Ужгород +21…+23;
- Львів +20…+22;
- Івано-Франківськ +21…+23;
- Тернопіль +21…+23;
- Чернівці +20…+22;
- Хмельницький +22…+24;
- Луцьк +19…+21;
- Рівне +21…+23;
- Житомир +21…+23;
- Вінниця +24…+ 26;
- Одеса +24…+26;
- Миколаїв +25…+27;
- Херсон +25…+27;
- Сімферополь +23…+25;
- Кропивницький +23…+25;
- Черкаси +24…+26;
- Чернігів +24…+26;
- Суми +22…+24;
- Полтава +22…+24;
- Дніпро +25…+27;
- Запоріжжя +24…+26;
- Донецьк +23…+25;
- Луганськ +22…+24;
Харків +23…+25.
Погода на 11 вересня / Карта Укргідрометцентру