Дождь, туман и переменная облачность: прогноз погоды на 13 сентября
Погода в Украине в субботу, 13 сентября, будет несколько облачной. В большинстве областей день пройдет без осадков.
Однако в некоторых регионах синоптики прогнозируют небольшой дождь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода в Украине?
В течение суток в Украине будет переменная облачность. Ночью в Ровенской, Хмельницкой и Винницкой областях, днем также в Карпатах местами возможен небольшой дождь. Кроме этого, ночью и утром в западных областях ожидается туман.
Синоптики прогнозируют восточный и юго-восточный ветер со скоростью до 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, на востоке страны – от +5 до +10 градусов. Зато днем столбики термометров будут показывать +18 – +23 градуса, на Закарпатье и Одесской области – до +26 градусов.
Какой будет погода в областных центрах?
- Киев +21...+23;
- Ужгород +23...+25;
- Львов +20...+22;
- Ивано-Франковск +20...+22;
- Тернополь +20...+22;
- Черновцы +21...+23;
- Хмельницкий +20...+22;
- Луцк +20...+22;
- Ровно +20...+22;
- Житомир +20...+22;
- Винница +22...+24;
- Одесса +22...+24;
- Николаев +22...+24;
- Херсон +22...+24;
- Симферополь +21...+23;
- Кропивницкий +21...+23;
- Черкассы +20...+22;
- Чернигов +19...+21;
- Сумы +19...+21;
- Полтава +21...+23;
- Днепр +20...+22;
- Запорожье +22...+24;
- Донецк +19...+21;
- Луганск +19...+21;
- Харьков +19...+21.
Прогноз погоды в Украине на 13 сентября / Скриншот карты Укргидрометцентра
Что стоит знать о погоде в Украине?
Ожидается, что эта осень будет теплее за норму в течение всего сезона.
Метеоролог Вера Балабух рассказала в интервью 24 Каналу, что зима в Украине также стала значительно теплее и короче. Наблюдается тенденция к росту температуры. Однако сильные морозы и снегопады все еще возможны.