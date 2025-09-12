Погода в Украине в субботу, 13 сентября, будет несколько облачной. В большинстве областей день пройдет без осадков.

Однако в некоторых регионах синоптики прогнозируют небольшой дождь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине?

В течение суток в Украине будет переменная облачность. Ночью в Ровенской, Хмельницкой и Винницкой областях, днем также в Карпатах местами возможен небольшой дождь. Кроме этого, ночью и утром в западных областях ожидается туман.

Синоптики прогнозируют восточный и юго-восточный ветер со скоростью до 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, на востоке страны – от +5 до +10 градусов. Зато днем столбики термометров будут показывать +18 – +23 градуса, на Закарпатье и Одесской области – до +26 градусов.

Какой будет погода в областных центрах?

Киев +21...+23;

Ужгород +23...+25;

Львов +20...+22;

Ивано-Франковск +20...+22;

Тернополь +20...+22;

Черновцы +21...+23;

Хмельницкий +20...+22;

Луцк +20...+22;

Ровно +20...+22;

Житомир +20...+22;

Винница +22...+24;

Одесса +22...+24;

Николаев +22...+24;

Херсон +22...+24;

Симферополь +21...+23;

Кропивницкий +21...+23;

Черкассы +20...+22;

Чернигов +19...+21;

Сумы +19...+21;

Полтава +21...+23;

Днепр +20...+22;

Запорожье +22...+24;

Донецк +19...+21;

Луганск +19...+21;

Харьков +19...+21.



Прогноз погоды в Украине на 13 сентября / Скриншот карты Укргидрометцентра

Что стоит знать о погоде в Украине?