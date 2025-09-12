Укр Рус
24 Канал Новости Украины Дождь, туман и переменная облачность: прогноз погоды на 13 сентября
12 сентября, 16:35
2

Дождь, туман и переменная облачность: прогноз погоды на 13 сентября

Надежда Батюк

Погода в Украине в субботу, 13 сентября, будет несколько облачной. В большинстве областей день пройдет без осадков.

Однако в некоторых регионах синоптики прогнозируют небольшой дождь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Исчезнут ли снежные зимы: метеоролог спрогнозировала климат в Украине

Какой будет погода в Украине?

В течение суток в Украине будет переменная облачность. Ночью в Ровенской, Хмельницкой и Винницкой областях, днем также в Карпатах местами возможен небольшой дождь. Кроме этого, ночью и утром в западных областях ожидается туман.

Синоптики прогнозируют восточный и юго-восточный ветер со скоростью до 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, на востоке страны – от +5 до +10 градусов. Зато днем столбики термометров будут показывать +18 – +23 градуса, на Закарпатье и Одесской области – до +26 градусов.

Какой будет погода в областных центрах?

  • Киев +21...+23;
  • Ужгород +23...+25;
  • Львов +20...+22;
  • Ивано-Франковск +20...+22;
  • Тернополь +20...+22;
  • Черновцы +21...+23;
  • Хмельницкий +20...+22;
  • Луцк +20...+22;
  • Ровно +20...+22;
  • Житомир +20...+22;
  • Винница +22...+24;
  • Одесса +22...+24;
  • Николаев +22...+24;
  • Херсон +22...+24;
  • Симферополь +21...+23;
  • Кропивницкий +21...+23;
  • Черкассы +20...+22;
  • Чернигов +19...+21;
  • Сумы +19...+21;
  • Полтава +21...+23;
  • Днепр +20...+22;
  • Запорожье +22...+24;
  • Донецк +19...+21;
  • Луганск +19...+21;
  • Харьков +19...+21.


Прогноз погоды в Украине на 13 сентября / Скриншот карты Укргидрометцентра

Что стоит знать о погоде в Украине?

  • Ожидается, что эта осень будет теплее за норму в течение всего сезона.

  • Метеоролог Вера Балабух рассказала в интервью 24 Каналу, что зима в Украине также стала значительно теплее и короче. Наблюдается тенденция к росту температуры. Однако сильные морозы и снегопады все еще возможны.