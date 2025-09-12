Укр Рус
24 Канал Новини України Дощ, туман та мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
12 вересня, 16:35
2

Дощ, туман та мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня

Надія Батюк

Погода в Україні в суботу, 13 вересня, буде дещо хмарною. У більшості областей день мине без опадів.

Однак у деяких регіонах синоптики прогнозують невеликий дощ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Чи зникнуть сніжні зими: метеорологиня спрогнозувала клімат в Україні 

Якою буде погода в Україні?

Впродовж доби в Україні буде мінлива хмарність. Вночі у Рівненській, Хмельницькій та Вінницькій областях, вдень також в Карпатах місцями можливий невеликий дощ. Окрім цього, вночі та вранці в західних областях очікується туман.

Синоптики прогнозують східний і південно-східний вітер зі швидкістю до 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, на сході країни – від +5 до +10 градусів. Натомість вдень стовпчики термометрів показуватимуть +18 – +23 градуси, на Закарпатті та Одещині – до +26 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах?

  • Київ +21…+23;
  • Ужгород +23…+25;
  • Львів +20…+22;
  • Івано-Франківськ +20…+22;
  • Тернопіль +20…+22;
  • Чернівці +21…+23;
  • Хмельницький +20…+22;
  • Луцьк +20…+22;
  • Рівне +20…+22;
  • Житомир +20…+22;
  • Вінниця +22…+24;
  • Одеса +22…+24;
  • Миколаїв +22…+24;
  • Херсон +22…+24;
  • Сімферополь +21…+23;
  • Кропивницький +21…+23;
  • Черкаси +20…+22;
  • Чернігів +19…+21;
  • Суми +19…+21;
  • Полтава +21…+23;
  • Дніпро +20…+22;
  • Запоріжжя +22…+24;
  • Донецьк +19…+21;
  • Луганськ +19…+21;
  • Харків +19…+21.


Прогноз погоди в Україні на 13 вересня / Скриншот карти Укргідрометцентру

Що варто знати про погоду в Україні?

  • Очікується, що ця осінь буде теплішою за норму протягом всього сезону.

  • Метеорологиня Віра Балабух розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, що зима в Україні також стала значно теплішою й коротшою. Спостерігається тенденція до зростання температури. Однак сильні морози та снігопади все ще можливі.