Погода в Україні в суботу, 13 вересня, буде дещо хмарною. У більшості областей день мине без опадів.

Однак у деяких регіонах синоптики прогнозують невеликий дощ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні?

Впродовж доби в Україні буде мінлива хмарність. Вночі у Рівненській, Хмельницькій та Вінницькій областях, вдень також в Карпатах місцями можливий невеликий дощ. Окрім цього, вночі та вранці в західних областях очікується туман.

Синоптики прогнозують східний і південно-східний вітер зі швидкістю до 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, на сході країни – від +5 до +10 градусів. Натомість вдень стовпчики термометрів показуватимуть +18 – +23 градуси, на Закарпатті та Одещині – до +26 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах?

Київ +21…+23;

Ужгород +23…+25;

Львів +20…+22;

Івано-Франківськ +20…+22;

Тернопіль +20…+22;

Чернівці +21…+23;

Хмельницький +20…+22;

Луцьк +20…+22;

Рівне +20…+22;

Житомир +20…+22;

Вінниця +22…+24;

Одеса +22…+24;

Миколаїв +22…+24;

Херсон +22…+24;

Сімферополь +21…+23;

Кропивницький +21…+23;

Черкаси +20…+22;

Чернігів +19…+21;

Суми +19…+21;

Полтава +21…+23;

Дніпро +20…+22;

Запоріжжя +22…+24;

Донецьк +19…+21;

Луганськ +19…+21;

Харків +19…+21.



Прогноз погоди в Україні на 13 вересня / Скриншот карти Укргідрометцентру

Що варто знати про погоду в Україні?