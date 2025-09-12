Однак у деяких регіонах синоптики прогнозують невеликий дощ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода в Україні?
Впродовж доби в Україні буде мінлива хмарність. Вночі у Рівненській, Хмельницькій та Вінницькій областях, вдень також в Карпатах місцями можливий невеликий дощ. Окрім цього, вночі та вранці в західних областях очікується туман.
Синоптики прогнозують східний і південно-східний вітер зі швидкістю до 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, на сході країни – від +5 до +10 градусів. Натомість вдень стовпчики термометрів показуватимуть +18 – +23 градуси, на Закарпатті та Одещині – до +26 градусів.
Якою буде погода в обласних центрах?
- Київ +21…+23;
- Ужгород +23…+25;
- Львів +20…+22;
- Івано-Франківськ +20…+22;
- Тернопіль +20…+22;
- Чернівці +21…+23;
- Хмельницький +20…+22;
- Луцьк +20…+22;
- Рівне +20…+22;
- Житомир +20…+22;
- Вінниця +22…+24;
- Одеса +22…+24;
- Миколаїв +22…+24;
- Херсон +22…+24;
- Сімферополь +21…+23;
- Кропивницький +21…+23;
- Черкаси +20…+22;
- Чернігів +19…+21;
- Суми +19…+21;
- Полтава +21…+23;
- Дніпро +20…+22;
- Запоріжжя +22…+24;
- Донецьк +19…+21;
- Луганськ +19…+21;
- Харків +19…+21.
Прогноз погоди в Україні на 13 вересня / Скриншот карти Укргідрометцентру
Що варто знати про погоду в Україні?
Очікується, що ця осінь буде теплішою за норму протягом всього сезону.
Метеорологиня Віра Балабух розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, що зима в Україні також стала значно теплішою й коротшою. Спостерігається тенденція до зростання температури. Однак сильні морози та снігопади все ще можливі.