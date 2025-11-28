Туман, мороз и незначительные дожди: прогноз погоды на 29 ноября
Погода в Украине в субботу, 29 ноября, будет облачной с прояснениями. В большинстве областей день пройдет без осадков.
Однако местами возможен туман. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода в Украине?
По данным синоптиков, в Украине день пройдет без осадков. Только в Одесской области ночью ожидается небольшой дождь. Также ночью и утром в большинстве областей возможен туман. Ветер будет юго-восточным со скоростью до 5 – 10 метров в секунду.
Температура на юге страны, Кировоградской и Днепропетровской области ночью будет колебаться от +3 до +8 градусов тепла, днем – от +7 до +12 градусов, а в Крыму – до +16 градусов.
На остальной территории ночью столбики термометров будут показывать от +4 градусов тепла до -1 мороза, днем – +4...+9 градусов тепла.
Какая температура будет в украинских городах?
- Киев +7...+9;
- Ужгород +7...+9;
- Львов +6...+8;
- Ивано-Франковск +6...+8;
- Тернополь +6...+8;
- Черновцы +6...+8;
- Хмельницкий +6...+8;
- Луцк +6...+8;
- Ровно +6...+8;
- Житомир +6...+8;
- Винница +8...+10;
- Одесса +9...+11;
- Николаев +9...+11;
- Херсон +9...+11;
- Симферополь +13...+15;
- Кропивницкий +9...+11;
- Черкассы +8...+10;
- Чернигов +6...+8;
- Сумы +6...+8;
- Полтава +8...+10;
- Днепр +9...+11;
- Запорожье +9...+11;
- Донецк +7...+9;
- Луганск +7...+9;
- Харьков +6...+8.
Прогноз погоды в Украине на 29 ноября / Скриншот карты Укргидрометцентра
Что стоит знать о погоде в Украине?
По данным синоптика Игоря Кибальчича, в декабре 2025 года ожидается аномально теплая погода без сильных морозов, с ощутимым снижением температуры только в конце месяца. В южной части страны и на Закарпатье, вероятно, сохранится высокая температура, а большинство осадков будут в виде дождя и мороси.
Руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня отметила, что средняя месячная температура в декабре может быть на 1 – 3 градуса выше нормы. Сильных осадков в начале декабря не ожидается, а температурный фон будет колебаться примерно в пределах от 1 до 8 градусов.