28 ноября, 14:45
Туман, мороз и незначительные дожди: прогноз погоды на 29 ноября

Надежда Батюк

Погода в Украине в субботу, 29 ноября, будет облачной с прояснениями. В большинстве областей день пройдет без осадков.

Однако местами возможен туман. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине?

По данным синоптиков, в Украине день пройдет без осадков. Только в Одесской области ночью ожидается небольшой дождь. Также ночью и утром в большинстве областей возможен туман. Ветер будет юго-восточным со скоростью до 5 – 10 метров в секунду.

Температура на юге страны, Кировоградской и Днепропетровской области ночью будет колебаться от +3 до +8 градусов тепла, днем – от +7 до +12 градусов, а в Крыму – до +16 градусов.

На остальной территории ночью столбики термометров будут показывать от +4 градусов тепла до -1 мороза, днем – +4...+9 градусов тепла.

Какая температура будет в украинских городах?

  • Киев +7...+9;
  • Ужгород +7...+9;
  • Львов +6...+8;
  • Ивано-Франковск +6...+8;
  • Тернополь +6...+8;
  • Черновцы +6...+8;
  • Хмельницкий +6...+8;
  • Луцк +6...+8;
  • Ровно +6...+8;
  • Житомир +6...+8;
  • Винница +8...+10;
  • Одесса +9...+11;
  • Николаев +9...+11;
  • Херсон +9...+11;
  • Симферополь +13...+15;
  • Кропивницкий +9...+11;
  • Черкассы +8...+10;
  • Чернигов +6...+8;
  • Сумы +6...+8;
  • Полтава +8...+10;
  • Днепр +9...+11;
  • Запорожье +9...+11;
  • Донецк +7...+9;
  • Луганск +7...+9;
  • Харьков +6...+8.


Прогноз погоды в Украине на 29 ноября / Скриншот карты Укргидрометцентра

Что стоит знать о погоде в Украине?

  • По данным синоптика Игоря Кибальчича, в декабре 2025 года ожидается аномально теплая погода без сильных морозов, с ощутимым снижением температуры только в конце месяца. В южной части страны и на Закарпатье, вероятно, сохранится высокая температура, а большинство осадков будут в виде дождя и мороси.

  • Руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня отметила, что средняя месячная температура в декабре может быть на 1 – 3 градуса выше нормы. Сильных осадков в начале декабря не ожидается, а температурный фон будет колебаться примерно в пределах от 1 до 8 градусов.