Туман, мороз і незначні дощі: прогноз погоди на 29 листопада
Погода в Україні у суботу, 29 листопада, буде хмарною з проясненнями. У більшості областей день мине без опадів.
Однак подекуди можливий туман. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода в Україні?
За даними синоптиків, в Україні день мине без опадів. Лише на Одещині вночі очікується невеликий дощ. Також вночі та вранці у більшості областей можливий туман. Вітер буде південно-східним зі швидкістю до 5 – 10 метрів за секунду.
Температура на півдні країни, Кіровоградщині та Дніпропетровщині вночі коливатиметься від +3 до +8 градусів тепла, вдень – від +7 до +12 градусів, а в Криму – до +16 градусів.
На решті території вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +4 градусів тепла до -1 морозу, вдень – +4…+9 градусів тепла.
Яка температура буде в українських містах?
- Київ +7…+9;
- Ужгород +7...+9;
- Львів +6...+8;
- Івано-Франківськ +6...+8;
- Тернопіль +6...+8;
- Чернівці +6...+8;
- Хмельницький +6...+8;
- Луцьк +6...+8;
- Рівне +6...+8;
- Житомир +6...+8;
- Вінниця +8...+10;
- Одеса +9...+11;
- Миколаїв +9...+11;
- Херсон +9...+11;
- Сімферополь +13...+15;
- Кропивницький +9...+11;
- Черкаси +8...+10;
- Чернігів +6...+8;
- Суми +6...+8;
- Полтава +8...+10;
- Дніпро +9...+11;
- Запоріжжя +9...+11;
- Донецьк +7...+9;
- Луганськ +7...+9;
- Харків +6...+8.
Прогноз погоди в Україні на 29 листопада / Скриншот карти Укргідрометцентру
Що варто знати про погоду в Україні?
За даними синоптика Ігоря Кібальчича, у грудні 2025 року очікується аномально тепла погода без сильних морозів, з відчутним зниженням температури лише наприкінці місяця. У південній частині країни та на Закарпатті, ймовірно, збережеться висока температура, а більшість опадів будуть у вигляді дощу та мряки.
Керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня зауважила, що середня місячна температура в грудні може бути на 1 – 3 градуси вищою за норму. Сильних опадів на початку грудня не очікується, а температурний фон коливатиметься приблизно в межах від 1 до 8 градусів.