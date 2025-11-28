Туман, мороз і незначні дощі: прогноз погоди на 29 листопада

Погода в Україні у суботу, 29 листопада, буде хмарною з проясненнями. У більшості областей день мине без опадів.

Однак подекуди можливий туман. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні?

За даними синоптиків, в Україні день мине без опадів. Лише на Одещині вночі очікується невеликий дощ. Також вночі та вранці у більшості областей можливий туман. Вітер буде південно-східним зі швидкістю до 5 – 10 метрів за секунду.

Температура на півдні країни, Кіровоградщині та Дніпропетровщині вночі коливатиметься від +3 до +8 градусів тепла, вдень – від +7 до +12 градусів, а в Криму – до +16 градусів.

На решті території вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +4 градусів тепла до -1 морозу, вдень – +4…+9 градусів тепла.

Яка температура буде в українських містах?

Київ +7…+9;

Ужгород +7...+9;

Львів +6...+8;

Івано-Франківськ +6...+8;

Тернопіль +6...+8;

Чернівці +6...+8;

Хмельницький +6...+8;

Луцьк +6...+8;

Рівне +6...+8;

Житомир +6...+8;

Вінниця +8...+10;

Одеса +9...+11;

Миколаїв +9...+11;

Херсон +9...+11;

Сімферополь +13...+15;

Кропивницький +9...+11;

Черкаси +8...+10;

Чернігів +6...+8;

Суми +6...+8;

Полтава +8...+10;

Дніпро +9...+11;

Запоріжжя +9...+11;

Донецьк +7...+9;

Луганськ +7...+9;

Харків +6...+8.



Прогноз погоди в Україні на 29 листопада / Скриншот карти Укргідрометцентру

Що варто знати про погоду в Україні?