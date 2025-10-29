Какой будет погода в ноябре: синоптики дали первый прогноз
- Средняя месячная температура в ноябре 2025 года в основном будет от 1 до 8 градусов тепла, что на 1 – 2 градуса выше нормы.
- В то же время количество осадков ожидается на уровне 34–77 миллиметров, в Карпатах местами 100 миллиметров, что составляет 80–100% от нормы.
Синоптики обнародовали предварительный прогноз на ноябрь 2025 года. В большинстве областей средняя месячная температура будет на несколько градусов выше нормы.
Украинский гидрометеорологический центр
Какая погода будет в ноябре 2025 года?
В течение ноября 2025 года средняя месячная температура будет от 1 до 8 градусов тепла, что на 1 – 2 градуса выше нормы, в восточных областях будет в норме.
Количество осадков в течение месяца ожидается на уровне 34–77 миллиметров, в Карпатах местами будет 100 миллиметров, что составляет 80–100% от нормы.
Общая климатическая характеристика ноября
Синоптики отметили, что ноябрь является переходным месяцем от осени к зиме.
Пора предзимья начинается после устойчивого перехода средней суточной температуры через + 5 ° в сторону снижения – в основном в первой декаде ноября, на северо-востоке страны и в Карпатах – в конце октября,

Абсолютный минимум температуры ноябре составляет от 16 до 24 градусов мороза, северной части, Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в горных районах достигает от 25 до 31 градусов мороза, в Крыму и Одесской области от 8 до 13 градусов мороза.
Абсолютный максимум температуры в ноябре составляет от 17 до 25 градусов тепла, в Черновицкой, Закарпатской, центральных, Одесской, Николаевской областях и в Крыму этот показатель достигает от 26 до 30 градусов тепла.
Обратите внимание! Вышеуказанные показатели, это не прогноз на этот месяц, а лишь анализ показателей прошлых лет!
Какие прогнозы давали на октябрь?
- Напомним, что на октябрь в Укргидрометцетре также прогнозировали температуру немного выше нормы. Также предупреждали о заморозках, и объясняли, что заморозки в первой половине месяца является обычным явлением.
- Синоптик Вера Балабух в интервью 24 Канала объясняла, что осень в Украине началась с достаточно высоких температур, и что в целом этой осенью будет преобладать температура воздуха выше климатической нормы.