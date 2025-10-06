Во вторник, 7 октября, Одессу снова будут заливать дожди. Погода ухудшится уже ночью.

Синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей предупреждают о значительном дожде от 15 – 49 миллиметров ночью 7 октября. Это метеорологическое явление первого уровня опасности, передает 24 Канал.

Какая погода будет в Одессе и области 7 октября?

Днем в Одесской области снова будет дождливо, местами – сильно. Ветер – штормовой, северо-восточный, с порывами 9 – 14 метров в секунду.

Столбик термометра ночью будет показывать 8 – 13 градусов, днем 12 – 17 градусов. На автодорогах области временами видимость во время дождя составит 1 – 2 километра.

В самой Одессе днем будет идти умеренный дождь. Температура ночью 11 – 13 градусов, днем 15 – 17 градусов.

В Одесской ОГА анонсировали осложнения на дорогах и призвали жителей региона по возможности воздержаться от перемещения по городу без необходимости.

Также власти уточнили, что значительные дожди в Одесской области ожидаются также 8 и 9 октября. Коммунальные службы предупредили об ухудшении погодных условий и усилении режима работы. Учреждения сейчас принимают решение о возможном переводе образовательного процесса 7 октября на дистанционный формат. При ухудшении погодных условий работодателей тоже просят быть готовыми к переводу работников в дистанционный режим работы.

Что известно о непогоде в Одессе?