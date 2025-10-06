На Одесу знову насувається страшна негода: школи можуть перевести на дистанційку
- 7 жовтня в Одесі очікується сильний дощ та штормовий вітер.
- Температура коливатиметься від 8 до 17 градусів, видимість на дорогах може знижуватись до 1 – 2 кілометрів.
У вівторок, 7 жовтня, Одесу знову заливатимуть дощі. Погода погіршиться вже вночі.
Синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів попереджають про значний дощ від 15 – 49 міліметрів уночі 7 жовтня. Це метеорологічне явище першого рівня небезпечності, передає 24 Канал.
Дивіться також Планета нагрівається, – синоптикиня розповіла, чи ще загрожують Україні сильні зими
Яка погода буде в Одесі та області 7 жовтня?
Вдень на Одещині знову дощитиме, місцями – сильно. Вітер – штормовий, північно-східний, із поривами 9 – 14 метрів за секунду.
Стовпчик термометра вночі показуватиме 8 – 13 градусів, вдень 12 – 17 градусів. На автошляхах області часом видимість під час дощу становитиме 1 – 2 кілометри.
В самій Одесі вдень йтиме помірний дощ. Температура вночі 11 – 13 градусів, вдень 15 – 17 градусів.
В Одеській ОВА анонсували ускладнення на дорогах та закликали жителів регіону за можливості утриматися від переміщення містом без нагальної потреби.
Також влада уточнила, що значні дощі на Одещині очікуються також 8 і 9 жовтня. Комунальні служби попередили про погіршення погодних умов і посилення режиму роботи.
Заклади освіти наразі ухвалюють рішення щодо можливого переведення освітнього процесу 7 жовтня на дистанційний формат.
У разі погіршення погодних умов роботодавців теж просять бути готовими до переведення працівників у дистанційний режим роботи.
Що відомо про негоду в Одесі?
- 30 вересня вдень в Одесі розпочалася сильна злива. Кількість опадів, які того дня випали в місті, перевищили двомісячну норму. Затопило не тільки вулиці, але й приватні будинки та під'їзди.
- На жаль, не вдалося уникнути і жертв. Стихія забрала 10 людських життів. Серед загиблих – ціла родина з 5 осіб. Сім'я мешкала у цокольному приміщенні на провулку Сергія Ейзенштейна. Вода під час негоди стрімко піднялася до рівня другого поверху. Загинули двоє чоловіків, дві жінки та дівчинка близько 8 років.
- Одеська влада опублікувала список вулиць з найвищим ризиком затоплень. Серед них популярні райони – Аркадія, Золотий берег, Французький бульвар, Траса здоров'я.