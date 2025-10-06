У вівторок, 7 жовтня, Одесу знову заливатимуть дощі. Погода погіршиться вже вночі.

Синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів попереджають про значний дощ від 15 – 49 міліметрів уночі 7 жовтня. Це метеорологічне явище першого рівня небезпечності, передає 24 Канал.

Яка погода буде в Одесі та області 7 жовтня?

Вдень на Одещині знову дощитиме, місцями – сильно. Вітер – штормовий, північно-східний, із поривами 9 – 14 метрів за секунду.

Стовпчик термометра вночі показуватиме 8 – 13 градусів, вдень 12 – 17 градусів. На автошляхах області часом видимість під час дощу становитиме 1 – 2 кілометри.

В самій Одесі вдень йтиме помірний дощ. Температура вночі 11 – 13 градусів, вдень 15 – 17 градусів.

В Одеській ОВА анонсували ускладнення на дорогах та закликали жителів регіону за можливості утриматися від переміщення містом без нагальної потреби.

Також влада уточнила, що значні дощі на Одещині очікуються також 8 і 9 жовтня. Комунальні служби попередили про погіршення погодних умов і посилення режиму роботи.

Заклади освіти наразі ухвалюють рішення щодо можливого переведення освітнього процесу 7 жовтня на дистанційний формат.

У разі погіршення погодних умов роботодавців теж просять бути готовими до переведення працівників у дистанційний режим роботи.

Що відомо про негоду в Одесі?