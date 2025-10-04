Деталі передає 24 Канал з посиланням на Геннадія Труханова.

Які вулиці Одеси може затопити?

Труханов написав, що перелік вулиць визначили під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.



Вулиці, які може затопити / Фото з телеграм-каналу Геннадія Труханова

Список вулиць Одеси, які може затопити під час дощу:

вулиця Вапняна;

вулиця Приморська;

вулиця Отамана Головатого та вулиця Чорноморського козацтва;

Великофонтанська балка (від вулиці Довгої по вулиці Рибальська балка, вулиця Золотий берег);

Балка Водяна (вулиця Балківська);

Аркадійська балка (Центральна алея, вулиця Генуезька);

житловий масив Преображенський (в межах вулиць Учнівська, Магістральна, Сосюри);

вулиця Умова до вулиці Промислової;

мікрорайон "Троїцьке" в межах вулиці Житомирської, вулиці Путівної, вулиці Новикова та вулиці Малішевського;

східна та південна частини Південно-Західного житлового масиву (від 1 станції Люстдорфської дороги до площі Толбухіна);

житловий масив Таїрова: вулиця Корольова, перехрестя вулиця Костанді;

вулиця Євгена Чикаленка;

західна частина Пересипського району (приватний сектор вздовж залізної дороги);

мікрорайон "Лузанівка";

мікрорайон "Крива Балка";

вулиця Вікандера і Ларсена (колишня вулиця 8-го Березня);

Чорноморська балка (селище Чорноморка);

вулиця Дача Ковалевського (спуск до пляжу Монастирський);

Середньофонтанська балка (10 станція Великого Фонтану);

Балка Карантинна (Карантинний та Польський узвози);

Французький бульвар – від вулиці Академічної до Траси здоров'я;

Крижанівська балка;

вулиця сім'ї Глодан;

проспект Небесної сотні;

вулиця Князя Ярослава Мудрого;

вулиця Хімічна, ріг Промислової;

вулиця Інглезі;

вулиця Варненська;

вулиця Церковна ріг Отамана Чепіги;

вулиця Приморська, ріг Газового провулку;

5 станція Фонтану.

Експерти попереджають: через зміни клімату такі природні явища ставатимуть частішими. Тому нам потрібно бути максимально пильними,

– написав Труханов.

Також місцева влада дала поради одеситам під час дощу:

У разі зливи не залишайтеся в підвалах та напівпідвалах.

ОСББ з підземними паркінгами мають закривати доступ до них під час загрози.

Жителі приватного сектору повинні бути готові до евакуації за першою вимогою рятувальників. Якщо є ризик підтоплення – залиште домівку заздалегідь та перебувайте у безпечних районах, або звертайтеся до районних адміністрацій.

Уникайте низин, ярів та відкритих просторів під час злив.

Труханов попросив максимально серйозно поставитися до цих правил.

Зверніть увагу! Сім'я переселенців, які загинула в цокольному приміщенні будинку, просто не мала часу вибратися. Вода прийшла занадто швидко. Іншу загиблу, 23-річну дівчину, змила течія на вулиці.



В одному з районів є місце, яке регулярно затоплює. Глибина така, що під воду пішов не тільки велосипед, але й трактор, а люди ледь не втопилися. Тож загроза є не тільки для підвальних приміщень. І не всі поради, наведені Трухановим, дієві.

Є загроза для інших великих міст України

Синоптики та метеорологи справді прогнозують, що дощі ставатимуть дедалі сильнішими. Це зумовлено зміною клімату, потеплішанням. Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух пояснила, що тепле повітря може утримати більше вологи.

Але затоплення можуть повторитися не тільки в Одесі, а й в інших великих містах України. Причина – надмірна щільна забудова.

Експерти говорять, що воді просто нема куди стікати, бо все довкола заасфальтовано. Так вважає не тільки Віра Балабух, але й експерт з питань ЖКГ Валерій Матковський. Він в ексклюзивній розмові з 24 Каналом заявив: міська влада роздає дозволи на будівництво, але ані мерія, ані водоканал не думають про стан інфраструктури.

Одеська правозахисна організація "Спільна Мета" писала про аварійний стан пірса та металевого трубопроводу зливового колектору на пляжі "Золотий берег". Влада визнала, що колектор перебуває в аварійному стані, а захисна споруда (футляр) не обліковується й фактично не обслуговується. Як виявилося, трубопровід тягнеться під тими вулицями, які затопило найбільше.