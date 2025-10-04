Детали передает 24 Канал со ссылкой на Геннадия Труханова.

Какие улицы Одессы может затопить?

Труханов написал, что перечень улиц определили во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.



Улицы, которые может затопить / Фото из телеграм-канала Геннадия Труханова

Список улиц Одессы, которые может затопить во время дождя:

улица Вапняная;

улица Приморская;

улица Атамана Головатого и улица Черноморского казачества;

Великофонтанская балка (от улицы Длинной по улице Рыбацкая балка, улица Золотой берег);

Балка Водяная (улица Балковская);

Аркадийская балка (Центральная аллея, улица Генуэзская);

жилой массив Преображенский (в пределах улиц Ученическая, Магистральная, Сосюры);

улица Умова до улицы Промышленной;

микрорайон "Троицкое" в пределах улицы Житомирской, улицы Путевой, улицы Новикова и улицы Малишевского;

восточная и южная части Юго-Западного жилого массива (от 1 станции Люстдорфской дороги до площади Толбухина);

жилой массив Таирова: улица Королева, перекресток улица Костанди;

улица Евгения Чикаленко;

западная часть Пересыпского района (частный сектор вдоль железной дороги);

микрорайон "Лузановка";

микрорайон "Кривая Балка";

улица Викандера и Ларсена (бывшая улица 8-го Марта);

Черноморская балка (поселок Черноморка);

улица Дача Ковалевского (спуск к пляжу Монастырский);

Среднефонтанская балка (10 станция Большого Фонтана);

Балка Карантинная (Карантинный и Польский спуски);

Французский бульвар – от улицы Академической до Трассы здоровья;

Крыжановская балка;

улица семьи Глодан;

проспект Небесной сотни;

улица Князя Ярослава Мудрого;

улица Химическая, угол Промышленной;

улица Инглези;

улица Варненская;

улица Церковная угол Атамана Чепиги;

улица Приморская, угол Газового переулка;

5 станция Фонтана.

Эксперты предупреждают: из-за изменений климата такие природные явления будут становиться более частыми. Поэтому нам нужно быть максимально бдительными,

– написал Труханов.

Также местные власти дали советы одесситам во время дождя:

В случае ливня не оставайтесь в подвалах и полуподвалах.

ОСМД с подземными паркингами должны закрывать доступ к ним во время угрозы.

Жители частного сектора должны быть готовы к эвакуации по первому требованию спасателей. Если есть риск подтопления – покиньте дом заранее и находитесь в безопасных районах, или обращайтесь в районные администрации.

Избегайте низин, оврагов и открытых пространств во время ливней.

Труханов попросил максимально серьезно отнестись к этим правилам.

Обратите внимание! Семья переселенцев, которые погибла в цокольном помещении дома, просто не имела времени выбраться. Вода пришла слишком быстро. Другую погибшую, 23-летнюю девушку, смыло течением на улице.



В одном из районов есть место, которое регулярно затапливает. Глубина такая, что под воду ушел не только велосипед, но и трактор, а люди едва не утонули. Поэтому угроза есть не только для подвальных помещений. И не все советы, приведенные Трухановым, действенны.

Есть угроза для других крупных городов Украины

Синоптики и метеорологи действительно прогнозируют, что дожди будут становиться все сильнее. Это обусловлено изменением климата, потеплением. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух объяснила, что теплый воздух может удержать больше влаги.

Но затопления могут повториться не только в Одессе, но и в других крупных городах Украины. Причина – чрезмерная плотная застройка.

Эксперты говорят, что воде просто некуда стекать, потому что все вокруг заасфальтировано. Так считает не только Вера Балабух, но и эксперт по вопросам ЖКХ Валерий Матковский. Он в эксклюзивном разговоре с 24 Каналом заявил: городская власть раздает разрешения на строительство, но ни мэрия, ни водоканал не думают о состоянии инфраструктуры.

Одесская правозащитная организация "Спільна Мета" писала об аварийном состоянии пирса и металлического трубопровода ливневого коллектора на пляже "Золотой берег". Власти признали, что коллектор находится в аварийном состоянии, а защитное сооружение (футляр) не учитывается и фактически не обслуживается. Как оказалось, трубопровод тянется под теми улицами, которые затопило больше всего.