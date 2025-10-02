Заморозки, шквалы ветра и туман: прогноз погоды на 3 октября
Погода в Украине в пятницу, 3 октября, будет облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают о возможном тумане и сильных порывах ветра.
В то же время осадков в большинстве областей не ожидается. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Смотрите также Бабье лето и дожди или похолодание вплоть до морозов и снега: какой будет погода в октябре – интервью
Какая погода будет 3 октября?
По словам синоптиков, погода будет облачной, однако местами будут пробиваться солнечные лучи. Осадков в основном не ожидается, однако, как отмечается, на высокогорье Карпат пройдет небольшой дождь, ночью с мокрым снегом.
В то же время ночью и утром в западных и северных областях местами будет туман. Ветер будет двигаться с востока, северо-востока, со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, на юге и юго-востоке страны днем будут порывы.
Согласно обнародованной информации, они будут колебаться в пределах от 15 до 20 метров в секунду. Кроме того, известно, что в большинстве западных и северных областей ночью ожидается температура от 1 до 6 градусов тепла.
Также, согласно обнародованной информации, ожидаются заморозки на поверхности почвы. В Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской и Житомирских областях ночью будет от 0 до 3 градусов тепла.
В течение дня температурные показатели там будут колебаться от 8 до 13 градусов тепла. В других частях страны ночью будет от 4 до 9 градусов тепла. А вот днем ожидается, что температура будет от 14 до 29 градусов тепла.
По данным Укргидрометцентра, на высокогорье Карпат температура ночью и днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Какой будет погода в областных центрах?
- Киев +7...+9;
- Ужгород +10...+12;
- Львов +7...+9;
- Ивано-Франковск +6...+8;
- Тернополь +6...+8;
- Черновцы +6...+8;
- Хмельницкий +7...+9;
- Луцк +7...+9;
- Ровно +7...+9;
- Житомир +6...+8;
- Винница +7...+9;
- Одесса +12...+14;
- Николаев +12...+14;
- Херсон +13...+15;
- Симферополь +16...+18;
- Кропивницкий +9...+11;
- Черкассы +8...+10;
- Чернигов +7...+9;
- Сумы +9...+11;
- Полтава +9...+11;
- Днепр +9...+11;
- Запорожье +15...+17;
- Донецк +16...+18;
- Луганск +15...+17;
- Харьков +14...+16.
Прогноз погоды в Украине на 3 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Какую погоду ожидать в ближайшее время?
- В Укргидрометцентре объясняли, что над Северной Европой сейчас нависает довольно мощный антициклон. По словам Натальи Птухи, после пятницы, 3 октября, снова прогнозируют осадки. Пока погода будет периодическая.
- Также представитель Укргидрометцентра объясняла, что сейчас по Украине снег ожидать не стоит, возможен только мокрый снег на высокогорье Карпат, потому что температура там будет получаться около 0 градусов.
- Также сообщалось, что ближе к концу недели в некоторых областях ожидается потепление. Однако потепление не будет существенным, станет теплее всего на 2 – 4 градуса. Но ночные минимумы будут еще ниже, чем раньше.