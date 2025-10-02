Погода в Украине в пятницу, 3 октября, будет облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают о возможном тумане и сильных порывах ветра.

В то же время осадков в большинстве областей не ожидается. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Смотрите также Бабье лето и дожди или похолодание вплоть до морозов и снега: какой будет погода в октябре – интервью

Какая погода будет 3 октября?

По словам синоптиков, погода будет облачной, однако местами будут пробиваться солнечные лучи. Осадков в основном не ожидается, однако, как отмечается, на высокогорье Карпат пройдет небольшой дождь, ночью с мокрым снегом.

В то же время ночью и утром в западных и северных областях местами будет туман. Ветер будет двигаться с востока, северо-востока, со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, на юге и юго-востоке страны днем будут порывы.

Согласно обнародованной информации, они будут колебаться в пределах от 15 до 20 метров в секунду. Кроме того, известно, что в большинстве западных и северных областей ночью ожидается температура от 1 до 6 градусов тепла.

Также, согласно обнародованной информации, ожидаются заморозки на поверхности почвы. В Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской и Житомирских областях ночью будет от 0 до 3 градусов тепла.

В течение дня температурные показатели там будут колебаться от 8 до 13 градусов тепла. В других частях страны ночью будет от 4 до 9 градусов тепла. А вот днем ожидается, что температура будет от 14 до 29 градусов тепла.

По данным Укргидрометцентра, на высокогорье Карпат температура ночью и днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах?

Киев +7...+9;

Ужгород +10...+12;

Львов +7...+9;

Ивано-Франковск +6...+8;

Тернополь +6...+8;

Черновцы +6...+8;

Хмельницкий +7...+9;

Луцк +7...+9;

Ровно +7...+9;

Житомир +6...+8;

Винница +7...+9;

Одесса +12...+14;

Николаев +12...+14;

Херсон +13...+15;

Симферополь +16...+18;

Кропивницкий +9...+11;

Черкассы +8...+10;

Чернигов +7...+9;

Сумы +9...+11;

Полтава +9...+11;

Днепр +9...+11;

Запорожье +15...+17;

Донецк +16...+18;

Луганск +15...+17;

Харьков +14...+16.



Прогноз погоды в Украине на 3 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Какую погоду ожидать в ближайшее время?