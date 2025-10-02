Укр Рус
24 Канал Новини України Заморозки, шквали вітру та туман: прогноз погоди на 3 жовтня
2 жовтня, 18:15
3

Заморозки, шквали вітру та туман: прогноз погоди на 3 жовтня

Маргарита Волошина

Погода в Україні у п'ятницю, 3 жовтня, буде хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про можливий туман та сильні пориви вітру.

Водночас опадів у більшості областей не очікується. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Яка погода буде 3 жовтня?

За словами синоптиків, погода буде хмарною, проте місцями пробиватиметься сонячне проміння. Опадів здебільшого не очікується, проте, як зазначається, на високогір'ї Карпат пройде невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. 

Водночас вночі та вранці у західних і північних областях місцями буде туман. Вітер рухатиметься зі сходу, північного сходу, зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду, на півдні та південному сході країни вдень будуть пориви. 

Згідно з оприлюдненою інформацією, вони коливатимуться у межах від 15 до 20 метрів за секунду. Крім того, відомо, що у більшості західних та північних областей уночі очікується температура від 1 до 6 градусів тепла. 

Також, згідно з оприлюдненою інформацією, очікуються заморозки на поверхні ґрунту. У Волинській, Рівненській, Львівській, Івано-Франківській та Житомирських областях вночі буде від 0 до 3 градусів тепла. 

Протягом дня температурні показники там коливатимуться від 8 до 13 градусів тепла. В інших частинах країни вночі буде від 4 до 9 градусів тепла. А от вдень очікується, що температура буде від 14 до 19 градусів тепла. 

За даними Укргідрометцентру, на високогір'ї Карпат температура вночі та вдень буде від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах?

  • Київ +7...+9;
  • Ужгород +10...+12;
  • Львів +7...+9;
  • Івано-Франківськ +6...+8;
  • Тернопіль +6...+8;
  • Чернівці +6...+8;
  • Хмельницький +7...+9;
  • Луцьк +7...+9;
  • Рівне +7...+9;
  • Житомир +6...+8;
  • Вінниця +7...+9;
  • Одеса +12...+14;
  • Миколаїв +12...+14;
  • Херсон +13...+15;
  • Сімферополь +16...+18;
  • Кропивницький +9...+11;
  • Черкаси +8...+10;
  • Чернігів +7...+9;
  • Суми +9...+11;
  • Полтава +9...+11;
  • Дніпро +9...+11;
  • Запоріжжя +15...+17;
  • Донецьк +16...+18;
  • Луганськ +15...+17;
  • Харків +14...+16.


Прогноз погоди в Україні на 3 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Яку погоду очікувати найближчим часом?

  • В Укргідрометцентрі пояснювали, що над Північною Європою зараз нависає доволі потужний антициклон. За словами Наталії Птухи, після п'ятниці, 3 жовтня, знову прогнозують опади. Поки що погода буде періодична.
  • Також представниця Укргідрометцентру пояснювала, що наразі по Україні сніг очікувати не варто, можливий лише мокрий сніг на високогір'ї Карпат, бо температура там буде отримуватися близько 0 градусів.
  • Також повідомлялося, що ближче до кінця тижня у деяких областях очікують потепління. Однак потепління не буде суттєвим, стане тепліше всього на 2 – 4 градуси. Але нічні мінімуми будуть ще нижчими, ніж раніше.