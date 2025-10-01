Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр. Зараз над Україною зараз панує холодна повітряна маса.
Чи буде потепління?
Так, у середу, 1 жовтня та четвер, 2 жовтня, в Україні очікується прохолодна погода, вдень буде +5…+10, на Закарпатті, півдні та сході країни +11…+16.
У п'ятницю, 3 жовтня, синоптики прогнозують підвищення денної температури по всій території Україні. Однак потепління не буде суттєвим – стане тепліше всього на 2 – 4 градуси. Але нічні мінімуми будуть ще нижчими, аніж раніше.
Якщо вночі немає хмарності, то все тепло, яке було впродовж дня накопичене в приземному шарі і воно швиденько буде вивільнятися. Тому можуть знизитися температури до заморозків,
– пояснила синоптикиня Наталія Птуха.
Зверніть увагу! 2 – 3 жовтня у західних, Житомирській та Вінницькій областях заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі 0…-3.
У суботу, 4 жовтня, температурний режим буде схожим. Невелике підвищення температури на 1 – 2 градуси можливе на півдні та сході.
Якою буде погода 1 – 4 жовтня в Україні / фото Укргідрометцентр
Наталія Птуха зазначила, що далі на нас очікує черговий синоптичний процес. Атмосферні фронти з південного заходу принесуть дощову погоду і похолодання.
Чи чекати бабиного літа?
Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха зауважила, що "бабине літо", тобто потепління після тривалого періоду похолодання, "не виключається". Проте найближчим часом пануватиме помірний температурний фон.
Сильних підвищень чи різких похолодань на початку жовтня в Україні не прогнозують.
Синоптикиня Віра Балабух в інтерв'ю 24 Каналу також не виключила, що "бабине літо" буде, але скільки таких періодів буде сказати поки не може.