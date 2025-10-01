Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр. Зараз над Україною зараз панує холодна повітряна маса.

Чи буде потепління?

Так, у середу, 1 жовтня та четвер, 2 жовтня, в Україні очікується прохолодна погода, вдень буде +5…+10, на Закарпатті, півдні та сході країни +11…+16.

У п'ятницю, 3 жовтня, синоптики прогнозують підвищення денної температури по всій території Україні. Однак потепління не буде суттєвим – стане тепліше всього на 2 – 4 градуси. Але нічні мінімуми будуть ще нижчими, аніж раніше.

Якщо вночі немає хмарності, то все тепло, яке було впродовж дня накопичене в приземному шарі і воно швиденько буде вивільнятися. Тому можуть знизитися температури до заморозків,

– пояснила синоптикиня Наталія Птуха.

Зверніть увагу! 2 – 3 жовтня у західних, Житомирській та Вінницькій областях заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі 0…-3.

У суботу, 4 жовтня, температурний режим буде схожим. Невелике підвищення температури на 1 – 2 градуси можливе на півдні та сході.

Якою буде погода 1 – 4 жовтня в Україні / фото Укргідрометцентр

Наталія Птуха зазначила, що далі на нас очікує черговий синоптичний процес. Атмосферні фронти з південного заходу принесуть дощову погоду і похолодання.

Чи чекати бабиного літа?