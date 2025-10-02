Водночас опадів у більшості областей не очікується. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Яка погода буде 3 жовтня?
За словами синоптиків, погода буде хмарною, проте місцями пробиватиметься сонячне проміння. Опадів здебільшого не очікується, проте, як зазначається, на високогір'ї Карпат пройде невеликий дощ, вночі з мокрим снігом.
Водночас вночі та вранці у західних і північних областях місцями буде туман. Вітер рухатиметься зі сходу, північного сходу, зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду, на півдні та південному сході країни вдень будуть пориви.
Згідно з оприлюдненою інформацією, вони коливатимуться у межах від 15 до 20 метрів за секунду. Крім того, відомо, що у більшості західних та північних областей уночі очікується температура від 1 до 6 градусів тепла.
Також, згідно з оприлюдненою інформацією, очікуються заморозки на поверхні ґрунту. У Волинській, Рівненській, Львівській, Івано-Франківській та Житомирських областях вночі буде від 0 до 3 градусів тепла.
Протягом дня температурні показники там коливатимуться від 8 до 13 градусів тепла. В інших частинах країни вночі буде від 4 до 9 градусів тепла. А от вдень очікується, що температура буде від 14 до 29 градусів тепла.
За даними Укргідрометцентру, на високогір'ї Карпат температура вночі та вдень буде від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.
Якою буде погода в обласних центрах?
- Київ +7...+9;
- Ужгород +10...+12;
- Львів +7...+9;
- Івано-Франківськ +6...+8;
- Тернопіль +6...+8;
- Чернівці +6...+8;
- Хмельницький +7...+9;
- Луцьк +7...+9;
- Рівне +7...+9;
- Житомир +6...+8;
- Вінниця +7...+9;
- Одеса +12...+14;
- Миколаїв +12...+14;
- Херсон +13...+15;
- Сімферополь +16...+18;
- Кропивницький +9...+11;
- Черкаси +8...+10;
- Чернігів +7...+9;
- Суми +9...+11;
- Полтава +9...+11;
- Дніпро +9...+11;
- Запоріжжя +15...+17;
- Донецьк +16...+18;
- Луганськ +15...+17;
- Харків +14...+16.
Прогноз погоди в Україні на 3 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Яку погоду очікувати найближчим часом?
- В Укргідрометцентрі пояснювали, що над Північною Європою зараз нависає доволі потужний антициклон. За словами Наталії Птухи, після п'ятниці, 3 жовтня, знову прогнозують опади. Поки що погода буде періодична.
- Також представниця Укргідрометцентру пояснювала, що наразі по Україні сніг очікувати не варто, можливий лише мокрий сніг на високогір'ї Карпат, бо температура там буде отримуватися близько 0 градусів.
- Також повідомлялося, що ближче до кінця тижня у деяких областях очікують потепління. Однак потепління не буде суттєвим, стане тепліше всього на 2 – 4 градуси. Але нічні мінімуми будуть ще нижчими, ніж раніше.