Водночас опадів у більшості областей не очікується. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Яка погода буде 3 жовтня?

За словами синоптиків, погода буде хмарною, проте місцями пробиватиметься сонячне проміння. Опадів здебільшого не очікується, проте, як зазначається, на високогір'ї Карпат пройде невеликий дощ, вночі з мокрим снігом.

Водночас вночі та вранці у західних і північних областях місцями буде туман. Вітер рухатиметься зі сходу, північного сходу, зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду, на півдні та південному сході країни вдень будуть пориви.

Згідно з оприлюдненою інформацією, вони коливатимуться у межах від 15 до 20 метрів за секунду. Крім того, відомо, що у більшості західних та північних областей уночі очікується температура від 1 до 6 градусів тепла.

Також, згідно з оприлюдненою інформацією, очікуються заморозки на поверхні ґрунту. У Волинській, Рівненській, Львівській, Івано-Франківській та Житомирських областях вночі буде від 0 до 3 градусів тепла.

Протягом дня температурні показники там коливатимуться від 8 до 13 градусів тепла. В інших частинах країни вночі буде від 4 до 9 градусів тепла. А от вдень очікується, що температура буде від 14 до 29 градусів тепла.

За даними Укргідрометцентру, на високогір'ї Карпат температура вночі та вдень буде від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах?

Київ +7...+9;

Ужгород +10...+12;

Львів +7...+9;

Івано-Франківськ +6...+8;

Тернопіль +6...+8;

Чернівці +6...+8;

Хмельницький +7...+9;

Луцьк +7...+9;

Рівне +7...+9;

Житомир +6...+8;

Вінниця +7...+9;

Одеса +12...+14;

Миколаїв +12...+14;

Херсон +13...+15;

Сімферополь +16...+18;

Кропивницький +9...+11;

Черкаси +8...+10;

Чернігів +7...+9;

Суми +9...+11;

Полтава +9...+11;

Дніпро +9...+11;

Запоріжжя +15...+17;

Донецьк +16...+18;

Луганськ +15...+17;

Харків +14...+16.



Прогноз погоди в Україні на 3 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Яку погоду очікувати найближчим часом?