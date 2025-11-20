Какую погоду ждать в конце недели, и будет ли потепление

В ближайшие сутки в Украине в основном будет малооблачная погода без осадков. Впрочем, уже с началом выходных ожидается возвращение дождей с мокрым снегом.

Значительных температурных изменений не будет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Какую погоду ждать в Украине?

Согласно прогнозу, 21 ноября температура воздуха ночью будет от 0 до 6 градусов тепла. В то же время в северных и западных областях показатели будут от 1 до 5 градусов мороза. Днем прогнозируют от 2 до 8 градусов тепла.

В то же время в южной части и Крыму ожидается от 9 до 14 градусов тепла. Синоптик предупреждает, что ночью и утром местами в центральных и южных областях возможен туман. Уже 22 ноября осадки вернутся.

В ночные часы в западных областях пройдет дождь с мокрым снегом, местами возможно налипание мокрого снега, а также гололедица на дорогах. Днем осадки охватят и северные области. В других регионах дождей не ожидается.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 до 8 градусов тепла, в некоторых северных и западных областях она составит от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем будет от 8 до 13 градусов тепла.

Но в южных областях и Крыму, как ожидается, воздух прогреется, и температура воздуха будет в диапазоне от 14 до 16 градусов тепла. А вот 23 ноября осадки несколько сместятся охватят и другие регионы Украины.

В воскресенье, в восточных и южных областях ожидаются дожди ночью. Днем осадков не прогнозируют. Температура ночью будет от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла, в дневные часы ожидается от 0 до 6 градусов тепла.

Обратите внимание! Синоптик также предупреждает, что в воскресенье, 23 ноября, утром и днем на Левобережье возможны сильные порывы ветра, скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Что прогнозировали ранее?