Укр Рус
24 Канал Новости Украины Дожди с грозами возвращаются: где и когда ждать непогоду
31 августа, 08:00
2

Дожди с грозами возвращаются: где и когда ждать непогоду

Дмитрий Усик
Основные тезисы
  • 31 августа атмосферный фронт принесет кратковременные дожди с грозами на запад Украины, а температура днем будет колебаться от +23 до +28 градусов, на юге до +34.
  • 1 сентября дожди и грозы распространятся на южные, центральные, Киевскую и Харьковскую области, тогда как на остальной территории без осадков, температура не изменится.

В ближайшие дни в Украине ожидается разная синоптическая ситуация. В то время, как с юга будет веять теплый воздух, через нашу страну пройдет атмосферный фронт с осадками.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Погода удивит: чего ждать в последние дни лета – сильной жары или ощутимого похолодания

Какой будет погода в Украине?

По данным синоптиков, в воскресенье, 31 августа, атмосферный фронт повлечет кратковременные осадки, местами с грозой, на страны запад нашей страны. Ветер будет достигать 5 – 12 метров в секунду,

Температура ночью в среднем будет колебаться в пределах +13...+19, днем будет не более чем +23...+28, за исключением Юга, где прогнозируется до +34.

В понедельник, 1 сентября, атмосферный фронт продолжит движение по стране. В большинстве южных, а днем и в центральных, местами Киевской и Харьковской областях пройдут кратковременные дожди и грозы. На остальной территории без осадков, а температура по стране существенно не изменится.

Какой будет погода в сентябре?

  • Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух в интервью 24 Каналу рассказала, что сентябрь этого года ожидается теплым. Средняя за месяц температура воздуха может быть на 1 градус выше нормы.

  • В прошлом году в сентябре фиксировали рекордные температуры. Однако в этом году высокие показатели маловероятны, хотя начало месяца обещает быть жарким.

  • Относительно дождей, то спрогнозировать сейчас ситуацию в сентябре трудно. Современные технологии позволяют получить надежный прогноз интенсивности и продолжительности осадков максимумом с заблаговременностью 5 суток.