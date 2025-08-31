Дожди с грозами возвращаются: где и когда ждать непогоду
- 31 августа атмосферный фронт принесет кратковременные дожди с грозами на запад Украины, а температура днем будет колебаться от +23 до +28 градусов, на юге до +34.
- 1 сентября дожди и грозы распространятся на южные, центральные, Киевскую и Харьковскую области, тогда как на остальной территории без осадков, температура не изменится.
В ближайшие дни в Украине ожидается разная синоптическая ситуация. В то время, как с юга будет веять теплый воздух, через нашу страну пройдет атмосферный фронт с осадками.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода в Украине?
По данным синоптиков, в воскресенье, 31 августа, атмосферный фронт повлечет кратковременные осадки, местами с грозой, на страны запад нашей страны. Ветер будет достигать 5 – 12 метров в секунду,
Температура ночью в среднем будет колебаться в пределах +13...+19, днем будет не более чем +23...+28, за исключением Юга, где прогнозируется до +34.
В понедельник, 1 сентября, атмосферный фронт продолжит движение по стране. В большинстве южных, а днем и в центральных, местами Киевской и Харьковской областях пройдут кратковременные дожди и грозы. На остальной территории без осадков, а температура по стране существенно не изменится.
Какой будет погода в сентябре?
Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух в интервью 24 Каналу рассказала, что сентябрь этого года ожидается теплым. Средняя за месяц температура воздуха может быть на 1 градус выше нормы.
В прошлом году в сентябре фиксировали рекордные температуры. Однако в этом году высокие показатели маловероятны, хотя начало месяца обещает быть жарким.
Относительно дождей, то спрогнозировать сейчас ситуацию в сентябре трудно. Современные технологии позволяют получить надежный прогноз интенсивности и продолжительности осадков максимумом с заблаговременностью 5 суток.