Дощі з грозами повертаються: де та коли чекати негоду
- 31 серпня атмосферний фронт принесе короткочасні дощі з грозами на захід України, а температура вдень коливатиметься від +23 до +28 градусів, на півдні до +34.
- 1 вересня дощі та грози поширяться на південні, центральні, Київську та Харківську області, тоді як на решті території без опадів, температура не зміниться.
Найближчими днями в Україні очікується різна синоптична ситуація. В той час, як з півдня віятиме тепле повітря, через нашу країну пройде атмосферний фронт з опадами.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також Погода здивує: чого чекати в останні дні літа – сильної спеки чи відчутного похолодання
Якою буде погода в Україні?
За даними синоптиків, у неділю, 31 серпня, атмосферний фронт спричинить короткочасні опади, місцями з грозою, на країни захід нашої країни. Вітер сягатиме 5 – 12 метрів за секунду,
Температура вночі в середньому коливатиметься в межах +13...+19, вдень буде не більше аніж +23…+28, за винятком Півдня, де прогнозується до +34.
У понеділок, 1 вересня, атмосферний фронт продовжить рух країною. У більшості південних, а вдень і в центральних, місцями Київській і Харківській областях пройдуть короткочасні дощі та грози. На решті території без опадів, а температура по країні суттєво не зміниться.
Якою буде погода у вересні?
Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух в інтерв'ю 24 Каналу розповіла, що вересень цього року очікується теплим. Середня за місяць температура повітря може бути на 1 градус вищою за норму.
Минулоріч у вересні фіксували рекордні температури. Проте цьогоріч високі показники малоймовірні, хоча початок місяця обіцяє бути спекотним.
Стосовно дощів, то спрогнозувати зараз ситуацію у вересні важко. Сучасні технології дозволяють отримати надійний прогноз інтенсивності та тривалості опадів максимом із завчасністю 5 діб.