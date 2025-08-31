Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також Погода здивує: чого чекати в останні дні літа – сильної спеки чи відчутного похолодання
Якою буде погода в Україні?
За даними синоптиків, у неділю, 31 серпня, атмосферний фронт спричинить короткочасні опади, місцями з грозою, на країни захід нашої країни. Вітер сягатиме 5 – 12 метрів за секунду,
Температура вночі в середньому коливатиметься в межах +13...+19, вдень буде не більше аніж +23…+28, за винятком Півдня, де прогнозується до +34.
У понеділок, 1 вересня, атмосферний фронт продовжить рух країною. У більшості південних, а вдень і в центральних, місцями Київській і Харківській областях пройдуть короткочасні дощі та грози. На решті території без опадів, а температура по країні суттєво не зміниться.
Якою буде погода у вересні?
Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух в інтерв'ю 24 Каналу розповіла, що вересень цього року очікується теплим. Середня за місяць температура повітря може бути на 1 градус вищою за норму.
Минулоріч у вересні фіксували рекордні температури. Проте цьогоріч високі показники малоймовірні, хоча початок місяця обіцяє бути спекотним.
Стосовно дощів, то спрогнозувати зараз ситуацію у вересні важко. Сучасні технології дозволяють отримати надійний прогноз інтенсивності та тривалості опадів максимом із завчасністю 5 діб.