Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні?

За даними синоптиків, у неділю, 31 серпня, атмосферний фронт спричинить короткочасні опади, місцями з грозою, на країни захід нашої країни. Вітер сягатиме 5 – 12 метрів за секунду,

Температура вночі в середньому коливатиметься в межах +13...+19, вдень буде не більше аніж +23…+28, за винятком Півдня, де прогнозується до +34.

У понеділок, 1 вересня, атмосферний фронт продовжить рух країною. У більшості південних, а вдень і в центральних, місцями Київській і Харківській областях пройдуть короткочасні дощі та грози. На решті території без опадів, а температура по країні суттєво не зміниться.

Якою буде погода у вересні?