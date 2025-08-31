Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Погода удивит: чего ждать в последние дни лета – сильной жары или ощутимого похолодания

Какой будет погода в Украине?

По данным синоптиков, в воскресенье, 31 августа, атмосферный фронт повлечет кратковременные осадки, местами с грозой, на страны запад нашей страны. Ветер будет достигать 5 – 12 метров в секунду,

Температура ночью в среднем будет колебаться в пределах +13...+19, днем будет не более чем +23...+28, за исключением Юга, где прогнозируется до +34.

В понедельник, 1 сентября, атмосферный фронт продолжит движение по стране. В большинстве южных, а днем и в центральных, местами Киевской и Харьковской областях пройдут кратковременные дожди и грозы. На остальной территории без осадков, а температура по стране существенно не изменится.

Какой будет погода в сентябре?