Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода в Украине?
По данным синоптиков, в воскресенье, 31 августа, атмосферный фронт повлечет кратковременные осадки, местами с грозой, на страны запад нашей страны. Ветер будет достигать 5 – 12 метров в секунду,
Температура ночью в среднем будет колебаться в пределах +13...+19, днем будет не более чем +23...+28, за исключением Юга, где прогнозируется до +34.
В понедельник, 1 сентября, атмосферный фронт продолжит движение по стране. В большинстве южных, а днем и в центральных, местами Киевской и Харьковской областях пройдут кратковременные дожди и грозы. На остальной территории без осадков, а температура по стране существенно не изменится.
Какой будет погода в сентябре?
Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух в интервью 24 Каналу рассказала, что сентябрь этого года ожидается теплым. Средняя за месяц температура воздуха может быть на 1 градус выше нормы.
В прошлом году в сентябре фиксировали рекордные температуры. Однако в этом году высокие показатели маловероятны, хотя начало месяца обещает быть жарким.
Относительно дождей, то спрогнозировать сейчас ситуацию в сентябре трудно. Современные технологии позволяют получить надежный прогноз интенсивности и продолжительности осадков максимумом с заблаговременностью 5 суток.