До +19 градусов, а в Карпатах мокрый снег: какой будет погода 31 октября

В пятницу, 31 октября, в Украине будет тепло. Самая высокая температура на Юге, средняя температура по стране +11...+13.

Какой прогноз погоды в Украине на 31 октября?

Ветер юго-западный, западный, 7 – 12 метров на секунду, в северных, большинстве западных и Винницкой областях порывы 15 – 20 метров на секунду.

Температура ночью +5...+10 градусов, на востоке страны +1...+6; днем +9...+14, в южной части +15...+20.

В Карпатах ночью мокрый снег, днем без осадков, температура ночью 0...+2, днем +2...+5 градусов.

Облачно с прояснениями. В северных, ночью и в западных областях, днем также и на востоке страны, Полтавщине и Днепропетровщине небольшой дождь, на остальной территории без осадков,

– написали в Укргидрометцентре.

Синоптики объяснили: 31 октября через территорию Украины с северо-запада будет быстро перемещаться атмосферный фронт, поэтому воздушные массы будут меняться.

Ночью будет преобладать юго-западный ветер, который днем будет меняться западным. В северных, большинстве западных и Винницкой областях ветер будет усиливаться до 15 – 20 метров в секунду.

"Он будет нести теплый, как для этого времени, воздуха. Давление будет испытывать колебания (ночью будет падать, днем будет расти)", – добавили в Укргидрометцентре.

Какой будет погода в Киеве и Киевской области?

Облачно с прояснениями. Небольшой дождь, днем местами.

Температура по области ночью +5...+10 градусов, днем +9...+14. В Киеве ночью +7...+9, днем +10...+12 градусов.

Ветер западный, 7 – 12 метров в секунду, порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

До конца суток 30 октября и в течение суток 31 октября в большинстве западных, северных и Винницкой областях порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Это I уровень опасности (желтый).

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,

– напомнили синоптики.



Порывы ветра 31 октября / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

Киев +12...+14

Ужгород +12...+14

Львов +11...+13

Ивано-Франковск +12...+14

Тернополь +11...+13

Черновцы +12...+14

Хмельницкий +11...+13

Луцк +10...+12

Ровно +11...+13

Житомир +11...+13

Винница +12...+14

Одесса +17...+19

Николаев +16...+18

Херсон +16...+18

Симферополь +17...+19

Кропивницкий +13...+15

Черкассы +11...+13

Чернигов +10...+12

Сумы +9...+11

Полтава +11...+13

Днепр +13...+15

Запорожье +15...+17

Донецк +12...+14

Луганск +11...+13

Харьков +10...+12



Прогноз погоды в Украине на 31 октября / Укргидрометцентр