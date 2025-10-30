Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой прогноз погоды в Украине на 31 октября?
Ветер юго-западный, западный, 7 – 12 метров на секунду, в северных, большинстве западных и Винницкой областях порывы 15 – 20 метров на секунду.
Температура ночью +5...+10 градусов, на востоке страны +1...+6; днем +9...+14, в южной части +15...+20.
В Карпатах ночью мокрый снег, днем без осадков, температура ночью 0...+2, днем +2...+5 градусов.
Облачно с прояснениями. В северных, ночью и в западных областях, днем также и на востоке страны, Полтавщине и Днепропетровщине небольшой дождь, на остальной территории без осадков,
– написали в Укргидрометцентре.
Синоптики объяснили: 31 октября через территорию Украины с северо-запада будет быстро перемещаться атмосферный фронт, поэтому воздушные массы будут меняться.
Ночью будет преобладать юго-западный ветер, который днем будет меняться западным. В северных, большинстве западных и Винницкой областях ветер будет усиливаться до 15 – 20 метров в секунду.
"Он будет нести теплый, как для этого времени, воздуха. Давление будет испытывать колебания (ночью будет падать, днем будет расти)", – добавили в Укргидрометцентре.
Какой будет погода в Киеве и Киевской области?
Облачно с прояснениями. Небольшой дождь, днем местами.
Температура по области ночью +5...+10 градусов, днем +9...+14. В Киеве ночью +7...+9, днем +10...+12 градусов.
Ветер западный, 7 – 12 метров в секунду, порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине
До конца суток 30 октября и в течение суток 31 октября в большинстве западных, северных и Винницкой областях порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Это I уровень опасности (желтый).
Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,
– напомнили синоптики.
Порывы ветра 31 октября / Укргидрометцентр
Погода в областных центрах
- Киев +12...+14
- Ужгород +12...+14
- Львов +11...+13
- Ивано-Франковск +12...+14
- Тернополь +11...+13
- Черновцы +12...+14
- Хмельницкий +11...+13
- Луцк +10...+12
- Ровно +11...+13
- Житомир +11...+13
- Винница +12...+14
- Одесса +17...+19
- Николаев +16...+18
- Херсон +16...+18
- Симферополь +17...+19
- Кропивницкий +13...+15
- Черкассы +11...+13
- Чернигов +10...+12
- Сумы +9...+11
- Полтава +11...+13
- Днепр +13...+15
- Запорожье +15...+17
- Донецк +12...+14
- Луганск +11...+13
- Харьков +10...+12
Прогноз погоды в Украине на 31 октября / Укргидрометцентр