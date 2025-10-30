Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Який прогноз погоди в Україні на 31 жовтня?
Вітер південно-західний, західний, 7 – 12 метрів на секунду, в північних, більшості західних та Вінницькій областях пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Температура вночі +5...+10 градусів, на сході країни +1...+6; вдень +9...+14, у південній частині +15...+20.
У Карпатах вночі мокрий сніг, вдень без опадів, температура вночі 0...+2, вдень +2...+5 градусів.
Хмарно з проясненнями. У північних, вночі і в західних областях, вдень також і на сході країни, Полтавщині та Дніпропетровщині невеликий дощ, на решті території без опадів,
– написали в Укргідрометцентрі.
Синоптики пояснили: 31 жовтня через територію України з північного заходу буде швидко переміщуватися атмосферний фронт, тож повітряні маси будуть змінюватися.
Вночі буде переважати південно-західний вітер, який удень змінюватиметься західним. У північних, більшості західних та Вінницькій областях вітер посилюватиметься до 15 – 20 метрів на секунду.
"Він нестиме тепле, як для цієї пори, повітря. Тиск зазнаватиме коливань (вночі падатиме, вдень зростатиме)", – додали в Укргідрометцентрі.
Якою буде погода в Києві та на Київщині?
Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, вдень місцями.
Температура по області вночі +5...+10 градусів, удень +9...+14. У Києві вночі +7...+9, вдень +10...+12 градусів.
Вітер західний, 7 – 12 метрів на секунду, пориви сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні
До кінця доби 30 жовтня та впродовж доби 31 жовтня у більшості західних, північних та Вінницькій областях пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Це I рівень небезпечності (жовтий).
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,
– нагадали синоптики.
Пориви вітру 31 жовтня / Укргідрометцентр
Погода в обласних центрах
- Київ +12...+14
- Ужгород +12...+14
- Львів +11...+13
- Івано-Франківськ +12...+14
- Тернопіль +11...+13
- Чернівці +12...+14
- Хмельницький +11...+13
- Луцьк +10...+12
- Рівне +11...+13
- Житомир +11...+13
- Вінниця +12...+14
- Одеса +17...+19
- Миколаїв +16...+18
- Херсон +16...+18
- Сімферополь +17...+19
- Кропивницький +13...+15
- Черкаси +11...+13
- Чернігів +10...+12
- Суми +9...+11
- Полтава +11...+13
- Дніпро +13...+15
- Запоріжжя +15...+17
- Донецьк +12...+14
- Луганськ +11...+13
- Харків +10...+12
Прогноз погоди в Україні на 31 жовтня / Укргідрометцентр