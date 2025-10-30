Укр Рус
24 Канал Новини України До +19 градусів, а в Карпатах мокрий сніг: якою буде погода 31 жовтня
30 жовтня, 16:13
3

До +19 градусів, а в Карпатах мокрий сніг: якою буде погода 31 жовтня

Ірина Чеботнікова

У п'ятницю, 31 жовтня, в Україні буде тепло. Найвища температура – на Півдні, середня температура по країні +11...+13.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Опалювальний сезон 2025: у яких містах України вже ввімкнули тепло 

Який прогноз погоди в Україні на 31 жовтня? 

Вітер південно-західний, західний, 7 – 12 метрів на секунду, в північних, більшості західних та Вінницькій областях пориви 15 – 20 метрів на секунду. 

Температура вночі +5...+10 градусів, на сході країни +1...+6; вдень +9...+14, у південній частині +15...+20. 

У Карпатах вночі мокрий сніг, вдень без опадів, температура вночі 0...+2, вдень +2...+5 градусів. 

Хмарно з проясненнями. У північних, вночі і в західних областях, вдень також і на сході країни, Полтавщині та Дніпропетровщині невеликий дощ, на решті території без опадів, 
– написали в Укргідрометцентрі. 

Синоптики пояснили: 31 жовтня через територію України з північного заходу буде швидко переміщуватися атмосферний фронт, тож повітряні маси будуть змінюватися. 

Вночі буде переважати південно-західний вітер, який удень змінюватиметься західним. У північних, більшості західних та Вінницькій областях вітер посилюватиметься до 15 – 20 метрів на секунду. 

"Він нестиме тепле, як для цієї пори, повітря. Тиск зазнаватиме коливань (вночі падатиме, вдень зростатиме)", – додали в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода в Києві та на Київщині? 

Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, вдень місцями. 

Температура по області вночі +5...+10 градусів, удень +9...+14. У Києві вночі +7...+9, вдень +10...+12 градусів. 

Вітер західний, 7 – 12 метрів на секунду, пориви сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду. 

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 

До кінця доби 30 жовтня та впродовж доби 31 жовтня у більшості західних, північних та Вінницькій областях пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Це I рівень небезпечності (жовтий). 

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту, 
– нагадали синоптики.


Пориви вітру 31 жовтня / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах 

  • Київ +12...+14
  • Ужгород +12...+14
  • Львів +11...+13
  • Івано-Франківськ +12...+14
  • Тернопіль +11...+13
  • Чернівці +12...+14
  • Хмельницький +11...+13
  • Луцьк +10...+12
  • Рівне +11...+13
  • Житомир +11...+13
  • Вінниця +12...+14
  • Одеса +17...+19
  • Миколаїв +16...+18
  • Херсон +16...+18
  • Сімферополь +17...+19
  • Кропивницький +13...+15
  • Черкаси +11...+13
  • Чернігів +10...+12
  • Суми +9...+11
  • Полтава +11...+13
  • Дніпро +13...+15
  • Запоріжжя +15...+17
  • Донецьк +12...+14
  • Луганськ +11...+13
  • Харків +10...+12 


Прогноз погоди в Україні на 31 жовтня / Укргідрометцентр