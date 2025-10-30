До +19 градусів, а в Карпатах мокрий сніг: якою буде погода 31 жовтня

У п'ятницю, 31 жовтня, в Україні буде тепло. Найвища температура – на Півдні, середня температура по країні +11...+13.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Який прогноз погоди в Україні на 31 жовтня?

Вітер південно-західний, західний, 7 – 12 метрів на секунду, в північних, більшості західних та Вінницькій областях пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура вночі +5...+10 градусів, на сході країни +1...+6; вдень +9...+14, у південній частині +15...+20.

У Карпатах вночі мокрий сніг, вдень без опадів, температура вночі 0...+2, вдень +2...+5 градусів.

Хмарно з проясненнями. У північних, вночі і в західних областях, вдень також і на сході країни, Полтавщині та Дніпропетровщині невеликий дощ, на решті території без опадів,

– написали в Укргідрометцентрі.

Синоптики пояснили: 31 жовтня через територію України з північного заходу буде швидко переміщуватися атмосферний фронт, тож повітряні маси будуть змінюватися.

Вночі буде переважати південно-західний вітер, який удень змінюватиметься західним. У північних, більшості західних та Вінницькій областях вітер посилюватиметься до 15 – 20 метрів на секунду.

"Він нестиме тепле, як для цієї пори, повітря. Тиск зазнаватиме коливань (вночі падатиме, вдень зростатиме)", – додали в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода в Києві та на Київщині?

Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, вдень місцями.

Температура по області вночі +5...+10 градусів, удень +9...+14. У Києві вночі +7...+9, вдень +10...+12 градусів.

Вітер західний, 7 – 12 метрів на секунду, пориви сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

До кінця доби 30 жовтня та впродовж доби 31 жовтня у більшості західних, північних та Вінницькій областях пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Це I рівень небезпечності (жовтий).

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,

– нагадали синоптики.



Пориви вітру 31 жовтня / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

Київ +12...+14

Ужгород +12...+14

Львів +11...+13

Івано-Франківськ +12...+14

Тернопіль +11...+13

Чернівці +12...+14

Хмельницький +11...+13

Луцьк +10...+12

Рівне +11...+13

Житомир +11...+13

Вінниця +12...+14

Одеса +17...+19

Миколаїв +16...+18

Херсон +16...+18

Сімферополь +17...+19

Кропивницький +13...+15

Черкаси +11...+13

Чернігів +10...+12

Суми +9...+11

Полтава +11...+13

Дніпро +13...+15

Запоріжжя +15...+17

Донецьк +12...+14

Луганськ +11...+13

Харків +10...+12



Прогноз погоди в Україні на 31 жовтня / Укргідрометцентр