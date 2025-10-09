Значительные дожди и сильные порывы ветра: прогноз погоды на 10 октября
Погода в Украине в пятницу, 10 октября, будет дождливой. В большинстве регионов ожидаются умеренные осадки.
В некоторых областях также возможны сильные порывы ветра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какую погоду прогнозируют в Украине?
По данным синоптиков, дождливую погоду будет продолжать определять циклон. В большинстве областей Украины ожидаются умеренные осадки. Тогда как в северных областях местами возможны значительные дожди.
Ветер в течение дня будет преимущественно северо-западный, в юго-восточной части – юго-западный со скоростью до 7 – 12 метров в секунду. Кроме этого, в Укргидрометцентре предупреждают, что днем на Правобережье и в Крыму местами возможны порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +7 до +12 градусов тепла, в дневные часы – +10...+15 градусов. Тогда как на Закарпатье, юге и востоке страны ожидается до +18 градусов, в Карпатах ночью – 0...+5 градусов тепла, а днем будут фиксировать до +4...+9 градусов.
Какой будет погода в украинских городах?
- Киев +11...+13;
- Ужгород +10...+12;
- Львов +11...+13;
- Ивано-Франковск +11...+13;
- Тернополь +11...+13;
- Черновцы +11...+13;
- Хмельницкий +11...+13;
- Луцк +11...+13;
- Ровно +11...+13;
- Житомир +12...+14;
- Винница +12...+14;
- Одесса +15...+17;
- Николаев +15...+17;
- Херсон +15...+17;
- Симферополь +15...+17;
- Кропивницкий +12...+14;
- Черкассы +12...+14;
- Чернигов +12...+14;
- Сумы +12...+14;
- Полтава +12...+14;
- Днепр +12...+14;
- Запорожье +15...+17;
- Донецк +14...+16;
- Луганск +15...+17;
- Харьков +15...+17.
Прогноз погоды в Украине на 10 октября / Скриншот карты Укргидрометцентра
Какой будет погода в октябре?
Синоптик Наталья Птуха отметила, что сложно предсказать, будет ли эта осень теплее прошлогодней. Она объяснила, что лето в западных и северных областях было близким к норме, тогда как на Юге наблюдалась жара до +35 градусов. По ее словам, делать какие-то итоги по осени пока рано.
Птуха добавила, что первая декада октября в Украине будет прохладной, с температурой близкой к норме, а иногда немного ниже. Повышение температуры ожидается после 20-х чисел октября. Тогда показатели даже могут превысить климатическую норму на несколько градусов.