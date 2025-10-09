Укр Рус
9 октября, 14:41
Значительные дожди и сильные порывы ветра: прогноз погоды на 10 октября

Надежда Батюк

Погода в Украине в пятницу, 10 октября, будет дождливой. В большинстве регионов ожидаются умеренные осадки.

В некоторых областях также возможны сильные порывы ветра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какую погоду прогнозируют в Украине?

По данным синоптиков, дождливую погоду будет продолжать определять циклон. В большинстве областей Украины ожидаются умеренные осадки. Тогда как в северных областях местами возможны значительные дожди.

Ветер в течение дня будет преимущественно северо-западный, в юго-восточной части – юго-западный со скоростью до 7 – 12 метров в секунду. Кроме этого, в Укргидрометцентре предупреждают, что днем на Правобережье и в Крыму местами возможны порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +7 до +12 градусов тепла, в дневные часы – +10...+15 градусов. Тогда как на Закарпатье, юге и востоке страны ожидается до +18 градусов, в Карпатах ночью – 0...+5 градусов тепла, а днем будут фиксировать до +4...+9 градусов.

Какой будет погода в украинских городах?

  • Киев +11...+13;
  • Ужгород +10...+12;
  • Львов +11...+13;
  • Ивано-Франковск +11...+13;
  • Тернополь +11...+13;
  • Черновцы +11...+13;
  • Хмельницкий +11...+13;
  • Луцк +11...+13;
  • Ровно +11...+13;
  • Житомир +12...+14;
  • Винница +12...+14;
  • Одесса +15...+17;
  • Николаев +15...+17;
  • Херсон +15...+17;
  • Симферополь +15...+17;
  • Кропивницкий +12...+14;
  • Черкассы +12...+14;
  • Чернигов +12...+14;
  • Сумы +12...+14;
  • Полтава +12...+14;
  • Днепр +12...+14;
  • Запорожье +15...+17;
  • Донецк +14...+16;
  • Луганск +15...+17;
  • Харьков +15...+17.


Прогноз погоды в Украине на 10 октября / Скриншот карты Укргидрометцентра

Какой будет погода в октябре?

  • Синоптик Наталья Птуха отметила, что сложно предсказать, будет ли эта осень теплее прошлогодней. Она объяснила, что лето в западных и северных областях было близким к норме, тогда как на Юге наблюдалась жара до +35 градусов. По ее словам, делать какие-то итоги по осени пока рано.

  • Птуха добавила, что первая декада октября в Украине будет прохладной, с температурой близкой к норме, а иногда немного ниже. Повышение температуры ожидается после 20-х чисел октября. Тогда показатели даже могут превысить климатическую норму на несколько градусов.