В некоторых областях также возможны сильные порывы ветра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какую погоду прогнозируют в Украине?

По данным синоптиков, дождливую погоду будет продолжать определять циклон. В большинстве областей Украины ожидаются умеренные осадки. Тогда как в северных областях местами возможны значительные дожди.

Ветер в течение дня будет преимущественно северо-западный, в юго-восточной части – юго-западный со скоростью до 7 – 12 метров в секунду. Кроме этого, в Укргидрометцентре предупреждают, что днем на Правобережье и в Крыму местами возможны порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +7 до +12 градусов тепла, в дневные часы – +10...+15 градусов. Тогда как на Закарпатье, юге и востоке страны ожидается до +18 градусов, в Карпатах ночью – 0...+5 градусов тепла, а днем будут фиксировать до +4...+9 градусов.

Какой будет погода в украинских городах?

Киев +11...+13;

Ужгород +10...+12;

Львов +11...+13;

Ивано-Франковск +11...+13;

Тернополь +11...+13;

Черновцы +11...+13;

Хмельницкий +11...+13;

Луцк +11...+13;

Ровно +11...+13;

Житомир +12...+14;

Винница +12...+14;

Одесса +15...+17;

Николаев +15...+17;

Херсон +15...+17;

Симферополь +15...+17;

Кропивницкий +12...+14;

Черкассы +12...+14;

Чернигов +12...+14;

Сумы +12...+14;

Полтава +12...+14;

Днепр +12...+14;

Запорожье +15...+17;

Донецк +14...+16;

Луганск +15...+17;

Харьков +15...+17.



Прогноз погоды в Украине на 10 октября / Скриншот карты Укргидрометцентра

Какой будет погода в октябре?