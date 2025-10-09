У деяких областях також можливі сильні пориви вітру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Яку погоду прогнозують в Україні?

За даними синоптиків, дощову погоду продовжуватиме визначати циклон. У більшості областей України очікуються помірні опади. Тоді як у північних областях місцями можливі значні дощі.

Вітер впродовж дня буде переважно північно-західний, у південно-східній частині – південно-західний зі швидкістю до 7 – 12 метрів за секунду. Окрім цього, в Укргідрометцентрі попереджають, що вдень на Правобережжі та в Криму місцями можливі пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від +7 до +12 градусів тепла, в денні години – +10…+15 градусів. Тоді як на Закарпатті, півдні та сході країни очікується до +18 градусів, у Карпатах вночі – 0…+5 градусів тепла, а вдень фіксуватимуть до +4…+9 градусів.

Якою буде погода в українських містах?

  • Київ +11...+13;
  • Ужгород +10...+12;
  • Львів +11...+13;
  • Івано-Франківськ +11...+13;
  • Тернопіль +11...+13;
  • Чернівці +11...+13;
  • Хмельницький +11...+13;
  • Луцьк +11...+13;
  • Рівне +11...+13;
  • Житомир +12...+14;
  • Вінниця +12...+14;
  • Одеса +15...+17;
  • Миколаїв +15...+17;
  • Херсон +15...+17;
  • Сімферополь +15...+17;
  • Кропивницький +12...+14;
  • Черкаси +12...+14;
  • Чернігів +12...+14;
  • Суми +12...+14;
  • Полтава +12...+14;
  • Дніпро +12...+14;
  • Запоріжжя +15...+17;
  • Донецьк +14...+16;
  • Луганськ +15...+17;
  • Харків +15...+17.

Прогноз погоди в Україні на 10 жовтня
Прогноз погоди в Україні на 10 жовтня / Скриншот карти Укргідрометцентру

Якою буде погода в жовтні?

  • Синоптикиня Наталія Птуха зазначила, що складно передбачити, чи буде ця осінь теплішою за торішню. Вона пояснила, що літо в західних та північних областях було близьким до норми, тоді як на Півдні спостерігалась спека до +35 градусів. За її словами, робити якісь підсумки щодо осені наразі зарано.

  • Птуха додала, що перша декада жовтня в Україні буде прохолодною, з температурою близькою до норми, а подекуди трохи нижче. Підвищення температури очікується після 20-х чисел жовтня. Тоді показники навіть можуть перевищити кліматичну норму на кілька градусів.