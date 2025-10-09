У деяких областях також можливі сильні пориви вітру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Яку погоду прогнозують в Україні?

За даними синоптиків, дощову погоду продовжуватиме визначати циклон. У більшості областей України очікуються помірні опади. Тоді як у північних областях місцями можливі значні дощі.

Вітер впродовж дня буде переважно північно-західний, у південно-східній частині – південно-західний зі швидкістю до 7 – 12 метрів за секунду. Окрім цього, в Укргідрометцентрі попереджають, що вдень на Правобережжі та в Криму місцями можливі пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від +7 до +12 градусів тепла, в денні години – +10…+15 градусів. Тоді як на Закарпатті, півдні та сході країни очікується до +18 градусів, у Карпатах вночі – 0…+5 градусів тепла, а вдень фіксуватимуть до +4…+9 градусів.

Якою буде погода в українських містах?

Київ +11...+13;

Ужгород +10...+12;

Львів +11...+13;

Івано-Франківськ +11...+13;

Тернопіль +11...+13;

Чернівці +11...+13;

Хмельницький +11...+13;

Луцьк +11...+13;

Рівне +11...+13;

Житомир +12...+14;

Вінниця +12...+14;

Одеса +15...+17;

Миколаїв +15...+17;

Херсон +15...+17;

Сімферополь +15...+17;

Кропивницький +12...+14;

Черкаси +12...+14;

Чернігів +12...+14;

Суми +12...+14;

Полтава +12...+14;

Дніпро +12...+14;

Запоріжжя +15...+17;

Донецьк +14...+16;

Луганськ +15...+17;

Харків +15...+17.



Прогноз погоди в Україні на 10 жовтня / Скриншот карти Укргідрометцентру

