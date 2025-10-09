У деяких областях також можливі сильні пориви вітру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Яку погоду прогнозують в Україні?
За даними синоптиків, дощову погоду продовжуватиме визначати циклон. У більшості областей України очікуються помірні опади. Тоді як у північних областях місцями можливі значні дощі.
Вітер впродовж дня буде переважно північно-західний, у південно-східній частині – південно-західний зі швидкістю до 7 – 12 метрів за секунду. Окрім цього, в Укргідрометцентрі попереджають, що вдень на Правобережжі та в Криму місцями можливі пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду.
Температура повітря вночі коливатиметься від +7 до +12 градусів тепла, в денні години – +10…+15 градусів. Тоді як на Закарпатті, півдні та сході країни очікується до +18 градусів, у Карпатах вночі – 0…+5 градусів тепла, а вдень фіксуватимуть до +4…+9 градусів.
Якою буде погода в українських містах?
- Київ +11...+13;
- Ужгород +10...+12;
- Львів +11...+13;
- Івано-Франківськ +11...+13;
- Тернопіль +11...+13;
- Чернівці +11...+13;
- Хмельницький +11...+13;
- Луцьк +11...+13;
- Рівне +11...+13;
- Житомир +12...+14;
- Вінниця +12...+14;
- Одеса +15...+17;
- Миколаїв +15...+17;
- Херсон +15...+17;
- Сімферополь +15...+17;
- Кропивницький +12...+14;
- Черкаси +12...+14;
- Чернігів +12...+14;
- Суми +12...+14;
- Полтава +12...+14;
- Дніпро +12...+14;
- Запоріжжя +15...+17;
- Донецьк +14...+16;
- Луганськ +15...+17;
- Харків +15...+17.
Прогноз погоди в Україні на 10 жовтня / Скриншот карти Укргідрометцентру
Якою буде погода в жовтні?
Синоптикиня Наталія Птуха зазначила, що складно передбачити, чи буде ця осінь теплішою за торішню. Вона пояснила, що літо в західних та північних областях було близьким до норми, тоді як на Півдні спостерігалась спека до +35 градусів. За її словами, робити якісь підсумки щодо осені наразі зарано.
Птуха додала, що перша декада жовтня в Україні буде прохолодною, з температурою близькою до норми, а подекуди трохи нижче. Підвищення температури очікується після 20-х чисел жовтня. Тоді показники навіть можуть перевищити кліматичну норму на кілька градусів.