Мокрый снег, дожди и значительные порывы ветра: прогноз погоды в Украине на 27 октября
Погода в Украине в понедельник, 27 октября, будет облачной. В некоторых регионах возможны значительные дожди.
Кроме этого, ожидается мокрый снег. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода в Украине?
27 октября в Украине будет облачно. В течение дня в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях возможны значительные дожди, а порывы юго-восточного ветра будут достигать до 15 – 20 метров в секунду.
Тогда как в западных и северных областях будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер будет преимущественно юго-западным со скоростью до 7 – 12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до +8 градусов тепла, днем – от +8 до +13 градусов. На юге страны ночью столбики термометров будут показывать +7...+12 градусов, днем – +11...+16 градусов.
А вот в Карпатах синоптики прогнозируют не только дождь, но и местами небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью составит около 0 градусов, а днем поднимется до +1...+6 градусов тепла.
Какую температуру воздуха прогнозируют в украинских городах?
- Киев +10...+12;
- Ужгород +8...+10;
- Львов +7...+9;
- Ивано-Франковск +7...+9;
- Тернополь +8...+10;
- Черновцы +10...+12;
- Хмельницкий +8...+10;
- Луцк +7...+9;
- Ровно +9...+11;
- Житомир +9...+11;
- Винница +9...+11;
- Одесса +13...+15;
- Николаев +13...+15;
- Херсон +13...+15;
- Симферополь +13...+15;
- Кропивницкий +10...+12;
- Черкассы +10...+12;
- Чернигов +10...+12;
- Сумы +9...+11;
- Полтава +10...+12;
- Днепр +10...+12;
- Запорожье +13...+15;
- Донецк +11...+13;
- Луганск +10...+12;
- Харьков +10...+12.
Прогноз погоды в Украине на 27 октября / Скриншот карты Укргидрометцентра
Погода в Украине: коротко о главном
Погода в Украине в последующие дни будет неустойчивой. В течение 26 – 28 октября в некоторых областях и в дальнейшем будут идти дожди, местами они будут с мокрым снегом. Также синоптики предупреждают о возможных шквалах ветра.
Однако резкого похолодания ожидать не стоит, температурный фон будет оставаться стабильным.