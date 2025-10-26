Укр Рус
26 октября, 15:24
3

Мокрый снег, дожди и значительные порывы ветра: прогноз погоды в Украине на 27 октября

Надежда Батюк

Погода в Украине в понедельник, 27 октября, будет облачной. В некоторых регионах возможны значительные дожди.

Кроме этого, ожидается мокрый снег. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине?

27 октября в Украине будет облачно. В течение дня в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях возможны значительные дожди, а порывы юго-восточного ветра будут достигать до 15 – 20 метров в секунду.

Тогда как в западных и северных областях будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер будет преимущественно юго-западным со скоростью до 7 – 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до +8 градусов тепла, днем – от +8 до +13 градусов. На юге страны ночью столбики термометров будут показывать +7...+12 градусов, днем – +11...+16 градусов.

А вот в Карпатах синоптики прогнозируют не только дождь, но и местами небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью составит около 0 градусов, а днем поднимется до +1...+6 градусов тепла.

Какую температуру воздуха прогнозируют в украинских городах?

  • Киев +10...+12;
  • Ужгород +8...+10;
  • Львов +7...+9;
  • Ивано-Франковск +7...+9;
  • Тернополь +8...+10;
  • Черновцы +10...+12;
  • Хмельницкий +8...+10;
  • Луцк +7...+9;
  • Ровно +9...+11;
  • Житомир +9...+11;
  • Винница +9...+11;
  • Одесса +13...+15;
  • Николаев +13...+15;
  • Херсон +13...+15;
  • Симферополь +13...+15;
  • Кропивницкий +10...+12;
  • Черкассы +10...+12;
  • Чернигов +10...+12;
  • Сумы +9...+11;
  • Полтава +10...+12;
  • Днепр +10...+12;
  • Запорожье +13...+15;
  • Донецк +11...+13;
  • Луганск +10...+12;
  • Харьков +10...+12.


Прогноз погоды в Украине на 27 октября / Скриншот карты Укргидрометцентра

Погода в Украине: коротко о главном

  • Погода в Украине в последующие дни будет неустойчивой. В течение 26 – 28 октября в некоторых областях и в дальнейшем будут идти дожди, местами они будут с мокрым снегом. Также синоптики предупреждают о возможных шквалах ветра.

  • Однако резкого похолодания ожидать не стоит, температурный фон будет оставаться стабильным.