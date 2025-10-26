Мокрий сніг, дощі та значні пориви вітру: прогноз погоди в Україні на 27 жовтня

Погода в Україні у понеділок, 27 жовтня, буде хмарною. У деяких регіонах можливі значні дощі.

Окрім цього, очікується мокрий сніг. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні?

27 жовтня в Україні буде хмарно. Впродовж дня у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях можливі значні дощі, а пориви південно-східного вітру сягатимуть до 15 – 20 метрів за секунду.

Тоді як у західних та північних областях буде хмарно з проясненнями, місцями можливий невеликий дощ. Вітер буде переважно південно-західним зі швидкістю до 7 – 12 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від +3 до +8 градусів тепла, вдень – від +8 до +13 градусів. На півдні країни вночі стовпчики термометрів показуватимуть +7…+12 градусів, вдень – +11…+16 градусів.

А от в Карпатах синоптики прогнозують не лише дощ, а й місцями невеликий мокрий сніг. Температура повітря вночі становитиме близько 0 градусів, а вдень підніметься до +1…+6 градусів тепла.

Яку температуру повітря прогнозують в українських містах?

Київ +10...+12;

Ужгород +8...+10;

Львів +7…+9;

Івано-Франківськ +7...+9;

Тернопіль +8...+10;

Чернівці +10...+12;

Хмельницький +8...+10;

Луцьк +7...+9;

Рівне +9...+11;

Житомир +9...+11;

Вінниця +9...+11;

Одеса +13...+15;

Миколаїв +13...+15;

Херсон +13...+15;

Сімферополь +13...+15;

Кропивницький +10...+12;

Черкаси +10...+12;

Чернігів +10...+12;

Суми +9...+11;

Полтава +10...+12;

Дніпро +10...+12;

Запоріжжя +13...+15;

Донецьк +11...+13;

Луганськ +10...+12;

Харків +10…+12.



Прогноз погоди в Україні на 27 жовтня / Скриншот карти Укргідрометцентру

Погода в Україні: коротко про головне