Погода в Украине в воскресенье, 7 сентября, будет несколько облачной. В течение дня в некоторых регионах возможен туман.

В большинстве областей синоптики не прогнозируют осадков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Проливные дожди или засуха: синоптик дал тревожный прогноз по осадкам в сентябре

Какой будет погода в Украине?

В воскресенье в Украине будет наблюдаться переменная облачность. На Закарпатье днем местами возможен кратковременный дождь и гроза. Кроме этого, ночью и утром на Прикарпатье и Закарпатье местами ожидается туман.

Ветер в течение дня преимущественно будет северо-восточным со скоростью до 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +11 до +16 градусов тепла, в южной части – до +19 градусов.

Зато на востоке и северо-востоке столбики термометров будут показывать +8 – +13 градусов, днем – +21 – +26 градусов, а на юге страны – до +29 градусов.

Какой будет температура воздуха в украинских городах?

Киев +22...+24;

Ужгород +25...+27;

Львов +23...+25;

Ивано-Франковск +23...+25;

Тернополь +22...+24;

Черновцы +23...+25;

Хмельницкий +22...+24;

Луцк +23...+25;

Ровно +23...+25;

Житомир +23...+25;

Винница +22...+24;

Одесса +26...+28;

Николаев +26...+28;

Херсон +26...+28;

Симферополь +26...+28;

Кропивницкий +23...+25;

Черкассы +22...+24;

Чернигов +22...+24;

Сумы +21...+23;

Полтава +22...+24;

Днепр +23...+25;

Запорожье +26...+28;

Донецк +24...+26;

Луганск +24...+26;

Харьков +24...+26.



Прогноз погоды на 7 сентября / Скриншот карты Укргидрометцентра

Какой будет погода в сентябре: коротко о главном