Кратковременные дожди, туман и переменная облачность: прогноз погоды на 7 сентября
6 сентября, 14:39
Кратковременные дожди, туман и переменная облачность: прогноз погоды на 7 сентября

Надежда Батюк

Погода в Украине в воскресенье, 7 сентября, будет несколько облачной. В течение дня в некоторых регионах возможен туман.

В большинстве областей синоптики не прогнозируют осадков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине?

В воскресенье в Украине будет наблюдаться переменная облачность. На Закарпатье днем местами возможен кратковременный дождь и гроза. Кроме этого, ночью и утром на Прикарпатье и Закарпатье местами ожидается туман.

Ветер в течение дня преимущественно будет северо-восточным со скоростью до 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +11 до +16 градусов тепла, в южной части – до +19 градусов.

Зато на востоке и северо-востоке столбики термометров будут показывать +8 – +13 градусов, днем – +21 – +26 градусов, а на юге страны – до +29 градусов.

Какой будет температура воздуха в украинских городах?

  • Киев +22...+24;
  • Ужгород +25...+27;
  • Львов +23...+25;
  • Ивано-Франковск +23...+25;
  • Тернополь +22...+24;
  • Черновцы +23...+25;
  • Хмельницкий +22...+24;
  • Луцк +23...+25;
  • Ровно +23...+25;
  • Житомир +23...+25;
  • Винница +22...+24;
  • Одесса +26...+28;
  • Николаев +26...+28;
  • Херсон +26...+28;
  • Симферополь +26...+28;
  • Кропивницкий +23...+25;
  • Черкассы +22...+24;
  • Чернигов +22...+24;
  • Сумы +21...+23;
  • Полтава +22...+24;
  • Днепр +23...+25;
  • Запорожье +26...+28;
  • Донецк +24...+26;
  • Луганск +24...+26;
  • Харьков +24...+26.


Прогноз погоды на 7 сентября / Скриншот карты Укргидрометцентра

Какой будет погода в сентябре: коротко о главном

  • Метеоролог Вера Балабух рассказала, что сентябрь в Украине ожидается теплым. Средняя за месяц температура воздуха может быть на 1 градус выше нормы. Однако кое-где во время первого месяца осени могут быть заморозки.
  • До 12 – 13 сентября в Украине будет сохраняться антициклональный характер погоды, после чего ожидается постепенное снижение температуры.